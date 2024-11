Ancelottiho najväčšia chyba v kariére. Pýtal si vyšší plat, no poučil sa z toho

Kouč futbalistov španielskeho klubu Real Madrid Carlo Ancelotti už má predstavu, čo bude robiť po skončení trénerskej kariéry.

„Deň, keď odídem do dôchodku, bude skvelým dňom. Chcem ísť do Argentíny, na Maldivy, do Austrálie. Chcem cestovať,“ vyhlásil 65-ročný Talian v rozhovore pre francúzsky denník L’Equipe.

Trénerský dôchodok

Tvrdí, že si vie predstaviť odchod do „trénerského dôchodku“, ale predtým by si chcel splniť ešte jeden cieľ.

„S futbalom som začal pred 48 rokmi. Takže myslím na deň, keď by sa to mohlo skončiť. Čo by ma prinútilo povedať ‚stop‘? Povedal by som, že keby ma Real Madrid vyhodil… Či moja rodina chce, aby som skončil? Nie, moja žena práveže chce, aby som pokračoval. Pred ukončením by som však chcel vyhrať novú Ligu majstrov. Som tréner, ktorý sa chce vždy dostať na vrchol,“ dodal.

Najväčšia chyba v kariére

Skúsený odborník vraví, že sa nepovažuje na najlepšieho trénera počas ostatných 30 rokov. „Dosiahol som veľa, ale sú tréneri, ktorí dosiahli viac ako ja: Alex Ferguson, Pep Guardiola, Valerij Lobanovskij. Aj keby som si myslel, že som najlepší tréner za posledných 30 rokov, čo potom? Nikto mi nepostaví sochu,“ dodal so smiechom.

Dostal tiež otázku, akú najväčšiu chybu v trénerskej kariére spravil. Odpoveď bola nečakaná: „Najhoršia chyba, ktorú som urobil, bolo tlačenie na vyšší plat v Reale Madrid v roku 2014. Chceli si ma udržať a predĺžiť, ale potom cúvli. Poučil som sa z toho.“

Vytiahol tiež úsmevnú historku o tom, ako nachytal hráčov, keď im zakázal používať mobilné telefóny.

„Nová generácia má chorobu, závislosť na telefónoch. Jedného dňa som zo žartu povedal: ‚Už ma nebaví vidieť vaše mobily v šatni. Odteraz už nie.‘ Hráči sa pýtali: ‚Žartujete?‘ Odpovedal som: ‚Nie, myslím to vážne.‘ A odišiel som. Po tréningu prišiel ku mne do kancelárie kapitán: ‚Tréner, toto nemôžete spraviť.‘ Rozosmial som sa a on pochopil,“ skonštatoval Carlo Ancelotti.