Real Madrid ešte neukázal to najlepšie, varuje súperov Ancelotti

Tréner futbalistov španielskeho klubu Real Madrid Carlo Ancelotti povedal, že jeho mužstvo „sa zlepšuje, ale ešte nepredviedlo to najlepšie“. Taliansky stratég to povedal pred stredajším zápasom 8. kola hlavnej časti Ligy majstrov 2024/2025 na pôde francúzskeho Stade Brest v Guingampe.

Úradujúci európsky klubový šampión si zabezpečil miestenku vo vyraďovacej časti LM, ale keďže zaznamenal až tri prehry, pred záverečným duelom hlavnej časti nemá príliš veľké šance na poskočenie do najlepšej osmičky, ktorá bude nasadená priamo do osemfinále. Realu Madrid momentálne patrí 16. pozícia. Na mužstvá, ktoré skončia na 9. až 24. mieste, čaká šestnásťfinálová fáza.

Mbappé potreboval trochu času

„Myslím si, že tím sa zlepšuje, ale ešte len predvedie to najlepšie. Blížime sa k tomu,“ povedal Ancelotti na utorkovej tlačovej konferencii. „Myšlienka a vízia, ktorú máme pre tento tím, je, myslím si, každému jasná. Mužstvo sa zlepšilo kolektívne, ale aj individuálne. To je prípad Kyliana Mbappého, ale aj Rodryga či Bellinghama a všetkých ostatných hráčov.“

Ancelotti si pochvaľuje, že predsezónna posila Mbappé sa dostáva do požadovanej hernej i streleckej formy. Dvadsaťšesťročný hráč dosiaľ v 31 stretnutiach vo farbách Realu strelil 21 gólov, no až osem počas januára. „Kylian hrá veľmi dobre. Myslím si, že len potreboval trochu času na to, aby sa športovo zlepšil a adaptoval sa na nové prostredie… Teraz naplno využívame, že máme k dispozícii Mbappého a jeho vlastnosti, ktorými môže tímu pomôcť.“

Brest chce hrať proaktívne

Medzi mužstvami, ktoré musí Real Madrid preskočiť, ak chce preniknúť do najlepšej osmičky, sa nachádza aj Stade Brest, ktorý pri svojej premiére v LM v úvodných siedmich dueloch nazbieral 13 bodov, o bod viac ako „biely balet“. „Majú o bod viac ako my. Nie je náhoda, že získali 13 bodov. Je to veľmi dobrý tím, ktorý vie využiť kvality svojich hráčov,“ skonštatoval Ancelotti.

„Ak by nám niekto povedal, že Real Madrid bude teraz za nami, neverili by sme tomu,“ dodal tréner Brestu Eric Roy. „Do súťaže sme vstúpili dobre, zatiaľ čo Real bol možno v období, keď bol o niečo menej dobrý,“ dodal kouč Brestu, ktorý sľúbil proaktívny prístup v zápase s madridským gigantom.