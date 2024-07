Rady ako na banány: Fanúšikovia Disneyho Lorcana čakajú na novú sériu

To, že fanúšikovia nemenovaného jablkového zariadenia kempujú pred obchodom celú noc, aby si mohli ako prví kúpiť najnovší kúsok, asi nikoho neprekvapí. Ale rovnaký rad na herné karty?

Šokujúci záujem prekvapil dokonca aj samotného vydavateľa Ravensburger

Uvedenie novej zberateľskej kartovej hry Disney Lorcana na trh spustilo skutočnú mániu už v auguste minulého roka v Amerike. Prvú sadu fanúšikovia vykúpili prakticky v priebehu niekoľkých hodín.

Foto: Ravensburger

Odvtedy jej popularita neustále rastie a Lorcana sa rozširuje do ďalších krajín. Slovenskí fanúšikovia si však museli počkať až do februára tohto roku, keď vydavateľstvo Ravensburger predstavilo tretiu sadu s názvom Into the Inklands. Sociálne siete zaplavili videá hráčov, ktorí s nadšením zdieľajú svoju novú posadnutosť touto kartovou hrou.

Karty, ktoré zdvíhajú zo stoličiek a odvádzajú od monitorov

Ako je možné, že práve kartová hra si v týchto dňoch získala toľko pozornosti? Disney Lorcana je založená na postavičkách z dielne Disney, ktoré si zo svojho detstva pamätá aj staršia generácia. Nestarnúci hrdinovia a nekonečný príbeh dobra, ktoré vždy zvíťazí nad zlom, vyvolajú jednoducho nostalgickú náladu v každom.

Foto: Ravensburger

Zberateľská kartová hra, ktorá spája generácie

Hraním Disney Lorcana sa vrátite v čase tam, keď ste nemuseli riešiť excelovské tabuľky či účty za elektrinu. Vrátite sa späť tam, kde bol svet rozdelený na to dobré a zlé.

Na komiksovom festivale Comic-Con sme sledovali nadšeného otca, ktorý svojmu synovi vysvetľoval jednoduché pravidlá hry Disney Lorcana. Dokonca aj tí najmenší dokážu skutočne pochopiť stratégiu hry (na rozdiel od iných populárnych zberateľských kartových hier, ktoré sú príliš komplikované). Disney Lorcana je spôsob, ako môže celá rodina stráviť kvalitný čas.

Foto: Ravensburger

Prichádza tajomné zlo, ste pripravení bojovať za záchranu kráľovstva Lorcana?

Práve teraz vychádza štvrtá rada s názvom Ursula‘s Return. Áno, hádate správne, najobávanejšia morská čarodejnica je späť pripravená uzurpovať si celý magický svet Lorcana pre seba. Hrá podľa vlastných pravidiel a nebojí sa ničoho. Osud celej ríše leží vo vašich rukách. Ste pripravení spojiť sa so svojimi súpermi a poraziť zlé sily?

