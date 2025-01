Putin je podľa Kremľa pripravený rokovať o Ukrajine s Trumpom

Ruský vodca je podľa Kremľa otvorený rozhovorom s novozvoleným americkým Donaldom Trumpom. Povedal to v piatok Putinov hovorca Dmitrij Peskov po tom, ako Trump oznámil, že takáto schôdzka sa pripravuje. „Prezident opakovane vyjadril svoju otvorenosť kontaktu s medzinárodnými lídrami vrátane amerického prezidenta vrátane Donalda Trumpa,“ povedal novinárom Peskov.

Musíme mať túto vojnu za sebou, hovorí Trump

Trump, ktorý bude inaugurovaný 20. januára, opakovane povedal, že dokáže rýchlo ukončiť takmer trojročný konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Konkrétny plán zatiaľ nepredložil. Vo štvrtok však oznámil, že sa pripravuje jeho stretnutie s Vladimirom Putinom. „Chce sa stretnúť a my to pripravujeme,“ konštatoval Trump na stretnutí s republikánskymi guvernérmi vo svojom sídle Mar-a-Lago na Floride. „Prezident Putin sa chce stretnúť, povedal to aj verejne, a musíme mať tú vojnu za sebou, je to krvavý chaos,“ vyhlásil Trump.

Podľa hovorcu Kremľa Moskva nemá predbežné podmienky

Podľa Peskova Kremeľ privítal Trumpovu „pripravenosť riešiť problémy dialógom„. Dodal, že Moskva nemá žiadne podmienky na usporiadanie stretnutia. „Nie sú žiadne podmienky. Vyžaduje sa vzájomná vôľa a politická ochota riešiť problémy prostredníctvom dialógu,“ povedal Peskov novinárom.

Zelenskyj chce ochranu zo strany NATO

Trumpove nádeje na rýchle ukončenie konfliktu vyvolávajú v Kyjeve obavy, že Ukrajina by mohla byť prinútená prijať mierovú dohodu za podmienok výhodných pre Moskvu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ako súčasť akéhokoľvek riešenia chce ochranu zo strany NATO a konkrétne západné bezpečnostné záruky.