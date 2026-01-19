Nové registre starostov a hlavných kontrolórov majú podľa ministerstva vnútra znížiť byrokratickú záťaž

Ministerstvo vnútra SR v tomto roku pripravuje balík zmien v samosprávnej legislatíve, ktorými reaguje na identifikované nedostatky v praxi. Ako rezort informoval, súčasťou zmien bude aj vytvorenie dvoch špeciálnych verejných registrov, ktoré znížia byrokratickú záťaž a prinesú verejnosti presnejšie informácie o výkone samosprávnych funkcií. Konkrétne pôjde o verejný register starostov a hlavných kontrolórov.
Nová etapa
„Miestna územná samospráva vstúpila do 36. roka od svojho znovuobnovenia. Prax odkryla viacero nedostatkov v Zákone o obecnom zriadení, ktoré jeho novelou upravíme. Súčasťou kontroly v samospráve je aj hlavný kontrolór, ktorého právna úprava tiež nie je dostatočná. Preto prichádzame so špeciálnym zákonom o hlavných kontrolóroch. Súčasťou týchto legislatívnych aktivít bude vytvorenie verejného registra starostov aj hlavných kontrolórov,“ uviedol štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
Voľby v meste sľubov - KOMENTÁR
Spomenuté zmeny sú podľa neho potrebné aj preto, aby s jesennými voľbami do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov bolo vytvorené čo najlepšie legislatívne rozhranie pre nové volebné obdobie. „Samospráva začne svoju novú etapu, v ktorej by mali platiť také zmeny, ktoré pomôžu štatutárom samospráv, členom zastupiteľstiev, ale aj verejnosti,“ skonštatoval Kaliňák.
Odbúranie zbytočnej byrokracie
Starostovia či primátori musia podľa rezortu vnútra pri rôznych žiadostiach deklarovať, že sú starostami a primátormi. „V tejto dobe by mohol postačiť verejne prístupný register, ktorým odbúrame zbytočnú byrokraciu. Napokon, na Slovensku chýba detailný prehľad o úväzkoch starostov, v dôsledku čoho sa neraz viac šíria pocity ako fakty o plnohodnotnom či čiastkovom pôsobení starostov v obciach. Podobné je to aj v prípade hlavných kontrolórov. Preto by pripravované registre mali mať výdatnú informačnú hodnotu, napríklad o veľkosti úväzku starostov či o úväzkoch a začiatku funkčného obdobia hlavných kontrolórov,“ doplnil štátny tajomník s tým, že kontrolórov zastupiteľstvo volí na obdobie šiestich rokov, avšak v každej samospráve k inému termínu.
Ministerstvo vnútra zriadilo Inštitút samosprávy, má priniesť praktickú pomoc mestám a obciam
Kaliňák dodal, že ministerstvo vnútra bude na týchto registroch spolupracovať so svojou príspevkovou organizáciu DIVES, ktorá dlhodobo prevádzkuje viaceré štátne registre a systémy nielen pre samotný rezort, ale aj pre subjekty verejnej správy, vrátane samospráv.