Putin chce päťnásobné zredukovanie ukrajinskej armády, ale je schopný prísť s 10-krát väčším vojskom

Ruský vodca Vladimir Putin bude pri prípadných rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine požadovať výrazné zredukovanie ukrajinskej armády a garanciu toho, že Ukrajina nevstúpi do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Ako referuje web The Guardian, počas vystúpenia na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Vylúčil však akúkoľvek možnosť, že by Ukrajina akceptovala požiadavku Kremľa a znížila svoju 800-tisícovú armádu o 80 %. „Toto chce Putin. Nedovolíme, aby sa tak stalo,“ povedal Zelenskyj a dodal, že jeho tím pracuje na zorganizovaní stretnutia s Trumpom.

Silné miesto pri rokovacom stole pre Európu

Zdôraznil, že ak nebudú existovať silné záruky, Putin sa vráti s armádou 10-krát väčšou ako v roku 2022. „Vráti sa kvôli úplnej okupácii všetkých krajín, ktoré boli republikami v Sovietskom zväze. A potom urobí to, čo urobil s naším Krymom. Vstúpi do krajín EÚ, aby tam aspoň chvíľu pobudol a dal niektorým krajinám ultimáta,“ dodal Zelenskyj.

Európa by podľa neho mala mať miesto pri rokovacom stole, pokiaľ ide o Ukrajinu. „Nehovorím len o Ukrajine. Toto by mal byť štandard. Európa si zaslúži byť viac než len okoloidúcim,“ vyhlásil Zelenskyj a vyzval krajiny EÚ, aby viac míňali na technológie a obranu, najmä na výrobu bezpilotných lietadiel a moderných systémov protivzdušnej obrany.

Budú potrební spojeneckí vojaci?

Povedal tiež, že na presadenie akejkoľvek mierovej dohody na Ukrajine by bolo potrebných „najmenej 200-tisíc“ spojeneckých vojakov, pričom vyzval Európu, aby sa po návrate Donalda Trumpa k moci v USA „postarala sama o seba“. „Nezabúdajme, že európske krajiny od Ruska neoddeľuje žiadny oceán,“ povedal Zelenskyj.

Ukrajinský líder už predtým vymenoval krajiny, ktoré sú naďalej proti vstupu Ukrajiny do NATO. Hovoril hlavne o štyroch – USA, Nemecku a proruských vládach Maďarska a Slovenska.