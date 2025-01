Ukrajinská polícia identifikovala 12 ruských vojakov, ktorí vraždili civilistov v Buči – VIDEO

Ukrajinská polícia identifikovala všetkých 12 ruských vojakov, ktorí v dňoch 5. až 9. marca 2022 zabili dovedna 16 ukrajinských civilistov v meste Buča neďaleko Kyjeva. Referuje o tom web babel.ua s odvolaním sa na ukrajinskú políciu.

Spomenutí Rusi zabili ženy, mužov a deti vo veku od 14 do 69 rokov. Všetci boli zastrelení zo samopalov a bojových vozidiel, keď sa snažili premiestniť do práce, k príbuzným, evakuovať svoje rodiny z vojnovej zóny alebo chceli ísť do obchodu.

Veliteľ na to osobne dohliadal

Polícia zistila, že na vraždách ukrajinských civilistov sa podieľalo 12 výsadkárov z 234. výsadkového útočného pluku zo Pskova. Ich veliteľ vydal rozkaz obsadiť sektor na rohu ulíc Vokzalna a Jablunska a zastreliť každého, kto sa im dostane do zorného poľa. Osobne na to dohliadal.

Polícia zhromaždila dôkazy, že veliteľ výsadkárov im dal rozkaz strieľať civilistov. Bol obvinený z vydania rozkazu v rozpore so zákonmi a zvyklosťami vojny v kombinácii s úkladnou vraždou. Hrozí mu doživotie.

Viac ako 9-tisíc vojnových zločinov

Ruské sily na začiatku rozsiahlej invázie v roku 2022 postupovali na Kyjev a pokúsili sa ovládnuť Buču, Irpiň a Hostomeľ s cieľom obkľúčiť a obliehať Kyjev zo západu. Ukrajinské ozbrojené sily znovu získali kontrolu nad Bučou 31. marca 2022.

Celkovo počas okupácie ruskí útočníci spáchali v okrese Buča v Kyjevskej oblasti viac ako 9-tisíc vojnových zločinov a zabili viac ako 1 700 civilistov.