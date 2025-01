Prvé body po dvoch rokoch. Biatlonista Sklenárik mal čistú streľbu a postúpil do stíhačky

V talianskej Anterselve dosiahol slovenský biatlonista Tomáš Sklenárik svoje najlepšie umiestnenie v kariére. Predtým bolo maximom 45. miesto.

Tento 25-ročný rodák z Revúcej skončil v šprinte na 10 kilometrov na 39. pozícii. Naviac, bezchybne strieľal a postúpil do stíhačky.

Zvíťazil Nór Tarjei Bö pred druhým krajanom Sturlom Holmom Lägreidom. Tretí finišoval domáci Talian Tommaso Giacomel.

Bežecky mu to nešlo

Sklenárik sa vyhol chybám na strelnici a vďaka 39. pozícii si do celkového hodnotenia pripísal prvé dva body v sezóne. Aktuálne mu patrí 75. priečka.

Treba podotknúť, že najmä mužským biatlonistom spod Tatier sa bodovať nedarí príliš často, preto je to o to väčší úspech. V minulej sezóne nikto z našich nebodoval.

Najlepší výkon v kariére dosiahol Sklenárik aj vďaka bezchybnej streľbe. „Som spokojný. Streľba mi vyšla super. Bežecky to nebolo ono, necítil som sa najlepšie. Budeme to musieť s trénerom zhodnotiť. Ale forma ide pravdepodobne hore,“ povedal po pretekoch vo vysielaní STVR.

„Obrovské povzbudenie pre neho do ďalšej kariéry!“ komentoval web slovenskybiatlon.sk.

Zlepšil streľbu

„Pri streľbe som si dával pozor. Strieľal som pomalšie a na viac nádychov. Skúšal som si to počas tréningu a vyšlo to. Teším sa na stíhačku. Je to moja prvá stíhačka v kariére (v rámci Svetového pohára, pozn.). Očakávam posun, dobrú streľbu a dobrý beh,“ doplnil Sklenárik pre STVR.

Stíhacie preteky ho čakajú v nedeľu 26. januára. Stratu na víťazného Böa bude mať jednu minútu a 41 sekúnd.

Druhý Slovákom na trati bol Damián Cesnek. Ten skončil 98. so stratou 4 minúty a 40 sekúnd. Zvyšní reprezentanti sa pripravujú na juniorské ME.