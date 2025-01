Mladý slovenský reprezentant získal bronz na MEJ v Nemecku. Ischakov: Čakanie v cieli bolo ťažšie ako preteky - FOTO

Slovenský biatlon dosiahol ďalší úspech, postaral sa oň Artur Ischakov na majstrovstvách Európy juniorov v nemeckom Altenbergu. Získal totiž bronz vo vytrvalostných pretekoch juniorov na 15 km.

Suverénnym víťazom sa stal Poliak Grzegorz Galica o takmer 40 sekúnd pred Francúzom Antoninom Delsolom. Ischakov zaostal za prvou priečkou o 50,4 sekundy.

Víťaz spravil na strelnici dve chyby. Strieborný francúzsky biatlonista bol bezchybný a slovenský reprezentant minul raz, až na poslednej položke.

„Sú to výborné pocity. Som veľmi šťastný, že sa mi to dnes podarilo. Na celom preteku bolo najťažšie čakanie v cieli na to, či ma ešte niekto predbehne alebo si udržím tretie miesto. Keď som netrafil prvú ranu na záverečnej streľbe, zľakol som sa, ale podarilo sa mi správne skoncentrovať sa a trafiť zvyšné štyri terče. Viem, že sa ešte stále mám v čom zlepšovať,“ povedal 21-ročný Ischakov podľa webu slovenskybiatlon.sk.

Súčasťou pretekov boli aj ďalší šiesti Slováci. Jakuba Borguľu klasifikovali na 23. mieste, Markusa Sklenárika na 26. pozícii, Martina Maťka na 39., Šimona Adamova na 44., Michala Adamova na 87. a Maxima Mejtského na 100. priečke.

MEJ v Altenbergu potrvajú do nedele, o čo najlepšie umiestnenie bude bojovať dovedna 14 reprezentantov Slovenska.