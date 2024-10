Projekt pokročilého modulárneho reaktora spoločnosti newcleo získal podporu Európskej komisie

Vďaka využitiu zásob vyhoretého paliva je IV. generácia pokročilého typu modulárneho reaktora spoločnosti newcleo vhodná aj pre Slovensko.

Projekt pokročilého, olovom chladeného rýchleho reaktora využívajúceho vyhoreté jadrové palivo, ktorý vyvíja spoločnosť newcleo, získal od Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory status významného projektu. Týmto rozhodnutím by sa môže urýchliť vývoj tohto pokročilého typu modulárneho reaktora, ktorý je potenciálne zaujímavý aj pre Slovensko. Aj preto už v decembri 2023 podpísalo Ministerstvo hospodárstva SR a Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) so spoločnosťou newcleo memorandum o porozumení s cieľom preskúmať možnosti spolupráce a ďalšieho rozvoja technológií pokročilých modulárnych reaktorov.

Prvé pokročilé modulárne reaktory by mohli v Európe vyrásť skôr

Aliancia, ktorú založila Európska komisia vo februári tohto roka, zbierala projekty v priebehu leta. O výbere najperspektívnejších projektov, ktoré môžu pomôcť štátom Európskej únie získať ekologický, stabilný a cenovo prijateľný zdroj energie, a tým zostať konkurencieschopnými voči USA a Číne, následne rozhodovala správna rada zložená zo zástupcov Európskej komisie, jadrového priemyslu, odborníkov na atómovú bezpečnosť a výskumných organizácií.

Alianciou vybrané projekty získajú podporu podľa špecifických potrieb v oblasti technickej expertízy, poradenstva pri vytváraní dodávateľských reťazcov alebo vzťahov s Európskou investičnou bankou. Pre spoločnosť newcleo to znamená, že môže získať väčšiu podporu pri ďalšom vývoji technológie olovom chladeného rýchleho reaktora IV. generácie využívajúceho vyhoreté jadrové palivo v takzvanom uzavretom jadrovom palivovom cykle.

„Slovenská republika má dostatok vyhoretého paliva, ktoré by sa dalo opätovne využiť na energetické účely, preto pozitívne vníma fakt, že Európska komisia sa rozhodla podporiť právu túto technológiu, ktorá môže priniesť uzatvorenie palivového cyklu a v budúcnosti významne znížiť objem vyhoretého paliva, a preto sa prirodzene zaujímame o tento projekt“, konštatoval Peter Gerhart, predseda predstavenstva JAVYS, a.s.

Na projekte olovom chladeného reaktora spoločnosti newcleo sa podieľajú významné európske spoločnosti ako CEA, Assystem, Onet, Ingérop, Naarea a MAIRE Tecnimont.

Nový reaktor na vyhoreté jadrové palivo môže zvýšiť energetickú sebestačnosť Slovenska

Pre Slovensko by výstavba pokročilého, olovom chladeného rýchleho reaktora využívajúceho vyhoreté jadrové palivo bola prínosným riešením. Reaktor by mohol využívať vyhoreté jadrové palivo, ktoré sa v súčasnosti skladuje v Jaslovských Bohuniciach, a tak znižovať jeho objem aj celkovú rádioaktivitu. „Náš pokročilý modulárny reaktor IV. generácie dokáže kompletne využiť vyhoreté jadrové palivo. To by významne posilnilo energetickú sebestačnosť Slovenska,“ hovorí Stefano Buono, CEO spoločnosti newcleo.

Modulárne reaktory sa okrem výroby elektrickej energie dajú využiť aj na výrobu priemyselného vodíka, vykurovanie priemyselných areálov či obytných štvrtí. „Vďaka mnohým odborníkom v jadrovej energetike a existujúcej infraštruktúre by sa Slovensko mohlo stať centrom pre vývoj, testovanie a aplikovanie nových technológií do praxe pri výrobe modulárnych reaktorov. To by mohlo prilákať investície a vytvoriť nové príležitosti pre hospodársky rast,“ dodáva Stefano Buono.

Stefan Buono. Foto: newcleo

O spoločnosti newcleo

Od svojho založenia v roku 2021 sa spoločnosť newcleo rýchlo etablovala ako inovátor v oblasti jadrovej energie. newcleo pracuje na návrhu, konštrukcii a prevádzke pokročilých modulárnych reaktorov (AMR) IV. generácie, ktoré sú chladené tekutým olovom a poháňané prepracovaným jadrovým odpadom.

Prostredníctvom inovatívnej kombinácie existujúcich a osvedčených technológií a oživením modelu jadrového priemyslu založeného na výrobe a viacnásobnej recyklácii paliva zo zmesných oxidov sa spoločnosť newcleo snaží uzavrieť jadrový palivový cyklus a zároveň bezpečne vyrábať čistú, cenovo dostupnú a prakticky nevyčerpateľnú energiu potrebnú pre nízkouhlíkovú ekonomiku.

S obratom skupiny 50 miliónov EUR v roku 2024, viac ako 535 miliónmi EUR súkromného kapitálu a vyše 90 partnerstvami a spoluprácami v celom jadrovom priemysle je rast skupiny newcleo podporovaný cielenými akvizíciami kľúčových spoločností s významnými skúsenosťami v oblasti jadrového inžinieringu, výroby a nakladania s odpadom.

Prostredníctvom svojich viac ako 850 vysokokvalifikovaných zamestnancov vo Francúzsku, Veľkej Británii, Taliansku, Švajčiarsku a na Slovensku spoločnosť newcleo nielen rozvíja odbornosť a služby potrebné pre vlastné ambiciózne časové plány projektov skupiny, ale súčasne podporuje rozvoj dodávateľských reťazcov v segmente malých modulárnych reaktorov v Európe aj mimo nej.

Spoločnosť newcleo nedávno presunula svoje holdingové sídlo z Londýna do Paríža, aby sa mohla efektívnejšie zamerať na rozvoj aktivít v rámci kontinentálnej Európy a napĺňanie ambicióznych časových plánov a strategických projektov. Viac informácií na www.newcleo.com.

