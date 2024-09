Progresívci chcú pomôcť podnikateľom, mladým ľuďom aj zdravotne znevýhodneným. Predstavili viaceré novely zákonov

Poslanci z PS pripravili návrhy zákonov, ktoré pomôžu podnikateľom, mladým ľuďom a zdravotne znevýhodneným. Poslanci z klubu Progresívne Slovensko (PS) Michal Truban, Dávid Dej a Veronika Veslárová predstavili na tlačovej konferencií svoje novely zákonov, ktoré majú pomôcť podnikateľom, mladým ľuďom a zdravotne znevýhodneným osobám.

Michal Truban vyhlásil, že súčasná vláda vôbec nerieši pomoc pre ľudí na Slovensku, ale rieši len pomoc pre svojich. Pripomenul, že poslanci z Progresívneho Slovenska od začiatku volebného obdobia predložili na rokovanie Národnej rady SR dokopy 41 návrhov, ktoré mali za cieľ zlepšiť život Slovákom. Na najbližšiu schôdzu ich predložili dokopy sedem.

Nezaplatené faktúry

Podľa Trubana veľmi veľa podnikateľov má v súčasnosti problém, že im dodané služby nie sú zaplatené. Potom sa stáva, že sa vyfakturované príjmy musia zdaniť, aj keď peniaze ešte na účet neprišli.

V súčasnosti platí zákon, že nezaplatené pohľadávky si môžu podnikatelia započítať do nákladov. Problémom podľa Trubana však je, že podmienky na takýto odpis sú v porovnaní s okolitými krajinami nastavené nevýhodne voči podnikateľom.

„Po prvom roku od splatnosti takejto faktúry si do nákladov môžete navrhnúť maximálne 20 % tej hodnoty, po druhom roku je to 50 % a až po treťom roku si môžete odpísať 100 %. Tri roky čakáte na to, že si môžete odpísať daň, ktorú ste zaplatili z platby, ktorá nikdy neprišla,“ uviedol poslanec.

Rýchlejšie navrhnutie nákladu

Z tohto dôvodu navrhuje, aby sa náklad dal navrhnúť rýchlejšie, a to po prvom roku 50 % a na druhý 100 %. Zároveň chce, aby si podnikatelia do odpisu podľa rovnakého princípu započítať aj príslušenstvo k pohľadávke, čo sú úroky zameškania takýchto platieb.

„Naším cieľom je, aby sa poctiví podnikatelia dostali k takejto čiastočnej kompenzácií skôr, aby menej z nich skrachovalo,“ uzavrel Michal Truban.

Absolventská prax

Dávid Dej poukázal na to, že aj keď je na Slovensku nezamestnanosť nízka, medzi mladými ľuďmi do 25 rokov je vysoká, až 20 % zo všetkých nezamestnaných tvoria mladí ľudia do 25 rokov. Dej spolu s kolegyňou z klubu Simonou Petrík navrhujú novelu zákona, ktorá zatraktívňuje a zdostupňuje podmienky už existujúcej absolventskej praxe.

„Na Slovensku máme problém, že ak mladí ľudia úspešne vyštudujú strednú alebo vysokú školu, majú problém zamestnať sa v odbore, ktorý vyštudovali. Častým dôvodom je, že po škole nemajú dostatočnú prax,“ vysvetlil poslanec Dej. Podľa jeho slov je to nevýhodné aj pre zamestnávateľov, aby si zamestnali mladých ľudí, ktorí nemajú praktické zručnosti.

Zvýšenie príspevku na prax

Poslanci preto navrhujú zvýšiť príspevok na prax, ktorý je v súčasnosti na sume 273 eur, na 40 % z minimálnej mzdy, čo pre rok 2025 bude 326 eur. Zároveň navrhujú, aby tento príspevok na náhradu osobných výdavkov s praxou bol povinný.

Rovnako menia dĺžku praxe, aktuálne je minimálne na tri mesiace a maximálne šesť mesiacov, PS navrhuje aby minimálna dĺžka bola dva mesiace a maximálna štyri mesiace, čo môže byť atraktívnejšie pre mladých ľudí, ktorí nechcú za nízku sumu robiť takmer pol roka, zároveň sa zvýši prístup pre viac študentov.

Zdravotne znevýhodnení

„Zdravotne zvýhodnení nie sú prioritou tejto vlády, o tom svedčia stovky správ, ktoré dostávam do svojich poštových a emailových schránok od zdravotne znevýhodnených. Nedodržiavanie lehôt na úrade práce, nedostatok pracovných miezd pre zamestnancov so zdravotným znevýhodnením alebo nedostatok parkovacích miest, to je len malá časť toho, čo trápi zdravotne znevýhodnených,“ vyhlásila poslankyňa PS Veronika Veslárová.

Podľa jej slov koalícia má príležitosť ukázať, že zdravotne znevýhodní jej nie sú ľahostajní, keď podporí návrhy zákonov, ktoré poslankyňa navrhuje.

Ochrana zamestnancov so zdravotným postihnutím

Veslárová predkladá na rokovanie parlamentu návrh zákona, ktorý sa týka ochrany zamestnancov so zdravotným postihnutím.

Teraz, ak zamestnávateľ chce ukončiť pracovný pomer so zamestnancom so zdravotným znevýhodnením, musí úrad práce požiadať o súhlas, ak do siedmych dní nepríde odpoveď, berie sa to ako súhlas úradu. Poslankyňa navrhuje tento úkon zrušiť, chce aby úrad práce naozaj poslal toto stanovisko zamestnávateľovi do 30 dní odo dňa požiadania.

Poberatelia príspevku na opatrovanie

Zároveň chce zrovnoprávniť poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie a na osobnú asistenciu pre domácu opatrovateľskú službu.

V zákone, ktorý platí v súčasnosti, tí, ktorí sú odkázaní na opatrovateľskú službu, môžu mať aj peňažný príspevok na opatrovanie v rozsahu 8 hodín mesačne. PS žiada, aby táto možnosť bola aj pre tých, ktorí majú peňažný príspevok na osobnú asistenciu.

Veslárová spolu s poslankyňou Petrík navrhujú tiež novelu, ktorá by odňala krátenie príspevku na opatrovanie pre tie osoby, ktorých opatrovaní majú vyšší príjem ako dvojnásobný príspevok životného minima.