Pretekári formuly 1 sa v Las Vegas sťažovali na zápach marihuany

Piloti Formuly 1 sa počas prípravy na Veľkú cenu Las Vegas sťažovali na zápach marihuany. Jeden z nich dokonca žartoval, že by možno neprešli testom na omamné látky po pretekoch. Marihuana je v Nevade legálna a jej zápach na športových podujatiach nie je ani zďaleka vylúčený.

„Áno, bolo cítiť vôňu trávy. Ak teraz budú testovať jazdcov, myslím si, že všetci budeme mať pozitívny test. A keď budeme mať všetci pozitívny test, bude tam asi neporiadok,“ vyhlásil jazdec Williamsu Franco Colapinto podľa AP.

Cítili to aj v monoposte

Jazdci mali od štvrtka do sobotňajších nočných pretekov tri tréningy a kvalifikáciu. Max Verstappen, ktorý išiel do pretekov v nádeji, že získa svoj štvrtý titul majstra sveta za sebou, čo sa mu aj podarilo, potvrdil že vôňa marihuany bola dosť výrazná. Pritom pred rokom sa pretekári počas premiéry Veľkej ceny Las Vegas na jej vôňu nesťažovali.

„Nie je to ideálne, pretože to môžete cítiť aj počas jazdy v monoposte a vtedy je to dosť extrémne,“ priznal 27-ročný Holanďan.

Neuveriteľné množstvo

Jeho tímový kolega z Red Bullu, Sergio Pérez potvrdil Verstappenov názor.

„Už som z toho unavený. To množstvo marihuany v ovzduší je neuveriteľné,“ uviedol Pérez

Voliči v Nevade schválili legalizáciu tejto drogy v roku 2016 a nový zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2017. Podľa amerických federálnych zákonov však marihuana zostáva nelegálna.

Marihuanu je možné v Nevade legálne kúpiť len zo štátom licencovaných ambulancií a môžu to urobiť len tí, ktorí majú aspoň 21 rokov. Aj keď je zápach marihuany bežný v blízkosti športových podujatí, je zriedkavé, aby sa šíril v uzavretých priestoroch, pretože akýkoľvek druh fajčenia je vo väčšine verejných vnútorných priestorov nezákonný.