Prestížne ocenenie Zlatý Kosák si z Agrokomplexu odnáša Tauris!

Jelení fuet z produkcie Tauris Mojmírovce sa stal najúspešnejším výrobkom na tohtoročnej výstave v kategórií živočíšna výroba.

Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex opäť otvorila brány pre laickú aj odbornú verejnosť v národnom výstavisku v Nitre. Na svojom už 49. ročníku predstavuje vyše 500 vystavovateľov, predajcov a národných poľnohospodárskych a potravinárskych zväzov z desiatich krajín.

Výstavná expozícia spoločnosti TAURIS, ktorá už tento rok získala Cenu Danubius Gastro2024 za najkrajšiu expozíciu, je umiestnená v pavilóne M1 a pozýva na exkluzívne novinky, ale aj ikonické produkty z portfólia Tauris a Ryba Košice.

„Je pre nás radosťou opäť prezentovať slovenskému spotrebiteľovi naše kvalitné slovenské výrobky s tradičnou chuťou na najväčšej výstave na Slovensku. Výstavy sú pre nás dôležitá forma komunikácie a príležitosť osobnej interakcie so spotrebiteľmi, preto sa ich zúčastňujeme pravidelne dvakrát ročne. TAURIS vždy stojí na strane spotrebiteľa, rešpektujúc jeho očakávania nemennej kvality a nezameniteľnej chuti, výstava nám poskytuje cenné informácie z prvej ruky,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Richard Duda.

Slovenská zverina ako jedlo budúcnosti

Súčasťou výstavy Agrokomplex je aj každoročné udeľovanie ocenenia Zlatý Kosák. Ide o špeciálnu cenu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a štátneho podniku Agrokomplex Národné výstavisko, ktoré sa odovzdáva v troch kategóriách: veda a výskum, rastlinná výroba a mechanizácia a živočíšna výroba. Spoločnosť TAURIS, a.s. do kategórie živočíšna výroba prihlásila Jelení fuet, prémiový výrobok z čerstvej zveriny z vlastnej rozrábky. Tento trvanlivý tepelne neopracovaný mäsový výrobok, ktorý vzniká fermentáciou a následným sušením, sa vyrába z jelenieho mäsa a slaniny dochutením radom korenín. Ocenenie získal už na výstave Danubius Gastro a zároveň patrí do zoznamu výrobkov so značkou kvality II. stupňa.

Moderná rozrábka zveriny, ktorou spoločnosť TAURIS disponuje, sa nachádza v Rimavskej Sobote. Z nej sa čerstvé mäso distribuuje rovno do výroby. Na rozdiel od komerčne chovaných zvierat majú vo voľnej prírode žijúce zvieratá dostatok pohybu, živia sa len rastlinami v lesoch a nekonzumujú žiadne priemyselné krmivo. Vďaka tomu má ich mäso nižší obsah tuku, menej cholesterolu a obsahuje dôležité bielkoviny a vitamíny A, B, minerálne látky ako vápnik, železo a fosfor a taktiež nenasýtené mastné kyseliny. Zverinové mäso je 100 % bioprodukt, ktorý sa môže po správnej kuchynskej príprave stať nielen skutočnou kulinárskou špecialitou, ale aj zdravým a výživným pokrmom. V najširšej ponuke je zverina dostupná v celoslovenskej sieti značkových predajní Tauris Mäsiarstvo u Býka.

Vo štvrtok v stánku TAURIS bolo možné si pochutnať na ponuke zverinových jedál, ktoré exkluzívne pripravil šéfkuchár Jaro Ertl. Chuťové poháriky zaujala sviečková z jeleňa a daniela konfitovaných na masle s bylinkami, či roštenka z jeleňa a daniela konfitovaná na masle s bylinkami. Novinkou v ponuke značkových predajní Tauris Mäsiarstvo u býka je pastrami z jeleňa a daniela, ktoré šefkuchár Jaroslav Ertl na výstave premenil na malé gastronomické dielo.

Najprv neodolateľnou vôňou a neskôr aj výraznou, tradičnou chuťou lákajú návštevníkov výstavy výrobky z radu Zipser – ochutnať je možné Zipser šunku, Zipser salámu či Zipser párky, tiež známy a obľúbený Nitran´77, výzorovo atraktívne ručne viazanú TAURIS Gold Capriccio klobásu, či salámy Toscana a Lombardejská. Na odprezentovanie sú pripravené aj novinky Salsiccia, produkty širokého gril sortimentu. Exkluzivitu noviniek dopĺňa kvarteto zverinových paštét, ktoré sa už teraz môžu pochváliť ocenením Výrobok výstavy Danubius Gastro 2024.

V ponuke portfólia Ryba Košice nájdete ikonickú Treskoslovenskú tresku, ktorá tento rok oslavuje 70. výročie. Milovníci rybacích šalátov si tiež prídu na svoje a značku PIKNIK prezentujú šaláty ako napr. Slonia pochúťka, Lahôdkový šalát s praženou cibuľkou, Parížsky šalát s chrenom či bezmajonézová verzia Fazuľový šalát s chrenom.

Degustačný stánok bude otvorený až do nedeľňajšieho obeda. Okrem toho, že návštevníci môžu ochutnať už spomínané výrobky, je možné si ich nakúpiť za zvýhodnené ceny.

Inšpirovať kvalitou a chuťou

Cieľom účasti spoločnosti TAURIS na tejto a podobných výstavách je informovať a inšpirovať zástupcov domácich obchodných sietí, obchodných partnerov ako aj spotrebiteľov a pomôcť im tak lepšie poznať firmu TAURIS, a.s. ako aj portfólio výrobkov či noviniek, ktoré ponúkame. Ako uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Richard Duda: „Z ocenení našich výrobkov máme veľkú radosť. Sú potvrdením dlhoročnej misie spoločnosti TAURIS, a.s. dodržiavať vysoký štandard kvality našich produktov a tým zvyšovať dôveru obchodných partnerov a spotrebiteľov. Práve z tohto dôvodu hrdo prezentujeme výrobky a ich chuť kvality a tradície odbornej aj širokej verejnosti. Pozývame vás do expozície TAURIS ochutnať a presvedčiť sa ako majú chutiť tradičné výrobky najvyššej kvality v rámci našej účasti na výstave Agrokomplex 2024 v Nitre.“

