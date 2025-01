Prešovčania sa na Troch kráľov stretnú na jubilejnej Cyklométe, zastavia sa pri stromčeku a získajú rôzne odmeny

Sviatok Troch kráľov – 6. január, je v Prešove už tradične spojený so slávnostnou cyklojazdou mestom pod názvom Cyklométa. Určená je pre všetkých cyklistov bez rozdielu veku. V tomto roku sa na nej účastníci stretnú už po jubilejný desiatykrát.

Zastavia sa pri stromčeku

Ako informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, jubilejný ročník Cyklométy odštartuje z dvoch mestských častí. Jeden štart bude z konečnej zastávky Sídliska III a druhý z parkoviska pri OC Lidl na Sídlisku Sekčov.

„Obe skupiny budú štartovať v rovnakom čase, približne o 16:45 a stretnú sa na Duchnovičovom námestí. Odtiaľ pôjdu spoločne do centra mesta, kde sa už tradične zastavia pri vianočnom stromčeku, prevezú sa centrom mesta a Cyklométu slávnostne ukončia na ulici Pod Kalváriou,“ uviedla Šitárová.

Cyklisti si ozdobia svoje bicykle rôznymi svetielkami a tematickými ozdobami a pri prejazde mestom si spoločne pripomenú potrebu zvýšenej bezpečnosti a viditeľnosti cyklistov na cestách.

„Takýmto spoločným prejazdom upozorňujú nielen na potrebu byť osvetlený a videný, ale aj na nutnosť zimnej údržby cyklociest a komunikácií určených pre cyklistov,“ dodala tlačová referentka.

Odmeny v niekoľkých kategóriách

Podujatie ukončia rozdaním cien. Cyklisti budú odmenení v niekoľkých kategóriách, ako sú najmladší a najstarší účastník, najkrajšie ozdobený/osvetlený bicykel, najkrajšia skupinová maska, a podobne. Okrem vyhodnotenie bude v cieli k dispozícii občerstvenie, hudobno-svetelná show a tombola.

„Za posledných 10 rokov je vidieť v uliciach Prešova stále viac cyklistov, a to aj počas zimy. Kým v zime 2015 som počas jazdy bicyklom do práce stretávala len dvoch-troch cyklistov, dnes je už bežné stretnúť cyklistu jazdiaceho aj na snehu. Aj vďaka dátam zo sčítačov cyklistov môžeme povedať, koľko cyklistov v Prešove v zime jazdí,” skonštatovala organizátorka podujatia Cyklométa Renáta Kmecová.

Sčítače boli v Prešove osadené začiatkom novembra 2023, preto je možné porovnať intenzitu cyklistov jazdiacich štyrmi meranými úsekmi. Najvyťaženejšou je časť EuroVela11 na Námestí mládeže.

Kým v novembri 2023 (od 6.11. do 30.11.) prešlo týmto úsekom 4687 cyklistov, v novembri 2024 (od 1.11. do 30.11.) to bolo 7018 cyklistov. V decembri 2023 bola intenzita na úrovni 1934 cyklistov, no iba za necelé dva týždne decembra 2024 (od 1.12. do 11.12.2024) ich bolo už 1881 cyklistov.

Vysoké počty nie sú výnimočné

V januári minulého roka zaznamenali sčítače celkovo 6 453 prejazdov, no vo februári ich bolo na štyroch úsekoch až 17 700. „Počty cyklistov za mesiac január a február 2024 nám ukazujú, že používanie bicykla aj v týchto chladných mesiacoch nie je ničím výnimočným. Chceme, aby bola cesta na bicykli pre všetkých bezpečná, bez ohľadu na počasie, preto vyzývame aj takto cyklistov na potrebu používania reflexných prvkov a osvetlenia, pretože chceme byť na bicykloch pre vodičov viditeľní,” uviedla Kmecová.

Organizátorka tiež dodala, že podujatie Cyklométa sa zatiaľ konalo za každých okolností. V roku 2017 bicyklovali aj napriek teplote -17 stupňov, počas pandémie a opatrení proti ochoreniu COVID-19 v roku 2021 boli organizované individuálne jazdy a o rok neskôr sa stretli v obmedzenom počte. V minulom roku neodradil cyklistov ani dážď.

„Najkrajšia je však jazda po snehu, o čom svedčí aj počet cyklistov, ktorí sa zúčastnili podujatia v roku 2019 a 2020,“ uviedla Kmecová.