Sneženie bude výdatné a meteorológovia vydali aj iné výstrahy. Kde na Slovensku nasneží najviac? - VIDEO

Slovensko už v piatok čaká sneženie, nezasiahne len stred a východ krajiny, ale prvýkrát tento rok výdatnejšie aj západ. Meteorológovia okrem výstrah pred snežením vydali aj ďalšie varovania žltej farby.

Kde bude snežiť najviac?

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu pred snežením pre deväť okresov Slovenska (Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Žilina).

Ojedinele sa očakáva výskyt sneženia pri ktorom spadne 10 – 13 cm nového snehu.

Výstraha prvého stupňa pred snežením je v piatok 6. decembra 2024 vydaná pre žltou farbou označené okresy Slovenska. Foto: www.shmu.sk

V piatok podľa predpovede SHMÚ postúpi od západu do strednej Európy okludujúci frontálny systém spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa presunie zo Severného mora nad pohraničie Nemecka a Poľska.

Meteorologický portál iMeteo.sk uvádza, že nás čaká rýchle, ale výdatné sneženie. Ako ďalej priblížil, vločky začnú padať na Záhorí, potom v okolí Bratislavy a do obeda už bude snežiť aj na väčšine severozápadného a západného Slovenska. „Najvýraznejšie by malo snežiť na západnom a severozápadnom Slovensku medzi pol jedenástou až 12:00, kedy by mohla intenzita sneženia dosahovať až 4 centimetre za hodinu,“ píše k piatkovému sneženiu.

Keďže sa však podľa predpovede SHMÚ očakávajú aj plusové teploty, tak „biela pokrývka“ sa nevytvorí všade a na niektorých miestach sa následne bude topiť, tiež zrážky sa môžu postupne zo snehových premeniť na dážď.

„Piatkové sneženie, ako aj ďalšia vlna zrážok, ktorá príde v piatok večer a prinesie zrážky až do sobotňajšieho rána prinesú najviac snehu do Trenčianskeho kraja. V oblasti Javorníkov a Malých Karpát by mohlo napadnúť viac ako 10 centimetrov nového snehu,“ priblížil spomínaný meteorologický web s tým, že viac ako 10 centimetrov môže napadnúť aj na východe západného Slovenska, na strednom a východnom Slovensku.

Pozor na snehové jazyky a záveje

Opatrní by mali byť aj vodiči na cestách, kde hrozia snehové jazyky a záveje.

SHMÚ vydal žltú výstrahu pre okresy Banská Bystrica, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Topoľčany, Zlaté Moravce, Piešťany, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Čadca a Žilina.

„Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozorňujú meteorológovia na svojom webe.

Výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi vydaná na piatok 6. decembra 2024. Foto: www.shmu.sk

Na horách hrozí víchrica

Sneženie so sebou prinesie aj silnejší vietor. „Miestami sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 – 85 kilometrov za hodinu a v priemere 45 kilometrov za hodinu,“ uvádza SHMÚ.

Žlté varovanie prvého stupňa je vydané pre okresy Malacky, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Senica, Skalica, Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš, Námestovo a Tvrdošín.

Výstraha prvého stupňa pred silným vetrom je na piatok 6. decembra 2024 vydaná pre 11 okresov. Foto: www.shmu.sk

Rozfúka sa aj na horách v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Čadca.

Nad pásmom lesa sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 – 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 – 85 kilometrov za hodinu, t.j. až víchrica.