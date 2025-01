Požiar v lyžiarskom stredisku si vyžiadal najmenej 10 obetí, vyše 30 ľudí je zranených - VIDEO

V utorok (21.1.) skoro ráno zachvátil hotel v lyžiarskom stredisku Kartalkaya na severozápade Turecka požiar, pri ktorom zahynulo desať ľudí a ďalších 32 osôb je zranených.

Požiar v 12-poschodovom hoteli Grand Kartal, ktorý má drevený obklad, pravdepodobne vznikol v tamojšej reštaurácii okolo polnoci. Zatiaľ sa nevie, čo ho spôsobilo. Informovala o tom agentúra AFP.

Na záberoch sú vidieť obrovské kúdoly dymu stúpajúce k oblohe so zasneženou horou za hotelom.

🔴 In Turkey, a hotel fire left 31 people injured and 10 dead. #BREAKING pic.twitter.com/C6Ggosnrvc

Súkromná televízia NTV uviedla, že minimálne traja ľudia zomreli po skoku z okien hotela.

Turecké médiá uviedli, že v hoteli bolo v čase požiaru ubytovaných približne 237 ľudí.

Stredisko sa nachádza asi 170 kilometrov severozápadne od hlavného mesta Ankara. Jeho časť sa týči k útesu, čo hasičom sťažuje boj s požiarom, priblížila AFP.

A devastating fire at a hotel in Turkey leaves at least 10 dead, with people jumping out of windows in panic

The tragedy occurred at the popular Kartalkaya ski resort in Bolu, Turkey. The fire broke out in the hotel’s restaurant.

Reports confirm 10 fatalities, two of whom died… pic.twitter.com/L3SiPKlQjZ

— NEXTA (@nexta_tv) January 21, 2025