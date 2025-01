Požiar pred Etihad Stadium. Bude to predzvesť pre nečakaný koniec Manchestru City? - VIDEO

Pred duelom Ligy majstrov medzi Manchestrom City a Clubom Bruggy sa v blízkosti Etihad Stadium spustil alarm, píše web marca.com.

Pred štadiónom došlo k výbuchu a vypukol požiar. Klub na sociálnych sieťach oznámil, že všetko je už pod kontrolou. Výkop teda bude od 21.00 h, teda taký, aký bol aj plánovaný.

Manchester City FC can confirm that there has been a fire in one of the outside merchandise kiosks, located near the entrance to the Colin Bell West Stand.

Emergency services are present at the scene and the fire has now been extinguished. The safety of all attending the match…

— Manchester City (@ManCity) January 29, 2025