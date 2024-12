Požiar mu zničil celé auto, dvom náboženským knihám sa nič nestalo. Bol to pre mňa zázrak, hovorí kňaz

Gréckokatolícky kňaz Ján Pavlík so svojou rodinou zažil obrovskú vlnu solidarity a tiež malý zázrak. Ako informuje TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk, duchovnému z farnosti v Orlove zhorelo auto.

Stalo sa to asi 1,5 kilometra pred dedinou, keď si jeho syn všimol plamene. Auto rýchlo odstavil kňaz na krajnici a snažil sa ho uhasiť. Podarilo sa to nakoniec až privolaným hasičom.

„Uhasiť sa nedalo bežným hasiacim prístrojom, dve hasičské autá hasili hodinu,“ povedal gréckokatolícky kňaz Ján Pavlík. Z auta zostala len železná konštrukcia a takmer všetko zhorelo. V batohu mal dve náboženské knihy, ktorým sa nič nestalo. Kňaz hovorí o malom zázraku.

„V aute boli dve knihy In sinu Jesu a Mária Magdaléna, prorokyňa eucharistickej lásky. Bol to pre mňa taký zázrak, lebo boli na sedadle v batohu, batoh bol zhorený, sedadlo bolo zhorené a knihy trošku obhorený obal, ale vnútro sa dá čítať… A to, čo sa okolo toho udialo, tá zbierka, to ma veľmi prekvapilo,“ dodal Pavlík.

Ľudia sa totiž zomkli a za tri dni sa im podarilo vyzbierať pre kňaza a jeho rodinu so šiestimi deťmi vyše 20-tisíc eur. O stránke, kde prebiehala zbierka, nepočul. Keď sa dozvedel o rôznych neľahkých osudoch rodín, sami sa rozhodli prispieť.