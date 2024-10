Huliak žiada zmenu názvu klubu Slovenskej národnej strany, Danko s tým nesúhlasil (video)

Poslanec Rudolf Huliak ako predseda strany Národná koalícia/Nezavislí kandidáti žiada zmenu názvu poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany na Klub SNS – Národná koalícia/Nezávislí kandidáti. Informoval o tom v utorok na tlačovej besede.

„K tomuto kroku pristupujeme preto, že sme sami zodpovední za svoje politické činy a musíme niesť za ne následky sami ako Národná koalícia bez dopadu na stranu SNS. Vyzývame koaličných partnerov Hlas-SD a Smer-SD na zmier, zároveň vyhlasujeme, že sa nebudeme ďalej zapájať do verejných odkazovaní si v rámci koalície,“ povedal Huliak.

Koho podporia na post predsedu parlamentu

Zdôraznil, že spolu s poslancami Ivanom Ševčíkom a Pavlom Ľuptákom zostávajú naďalej neoddeliteľnou a pevnou súčasťou poslaneckého klubu SNS s vlastnou identitou a s presadzovaním spoločného programového vyhlásenia vlády Roberta Fica. Zároveň plne rešpektujú koaličnú zmluvu. Na post predsedu parlamentu preto podporia kandidáta Hlasu-SD tak, ako to stanovila koaličná zmluva.

„Zmení sa to, že my traja budeme hovoriť sami za seba, čo sa týka zásadných otázok a dodržiavania koaličnej zmluvy,“ vysvetlil Huliak.

Danko so zmenou názvu klubu nesúhlasil

Poslanci za Národnú koalíciu chcú podľa Huliaka dosiahnuť, „aby táto vláda mohla konečne začať fungovať a neboli sme tu na posmech takým ľuďom, ako je Igor Matovič“. Dodal tiež, že potrebuje dostať Národnú koalíciu na parlamentnú pôdu, aby sa o nej hovorilo a bolo jasné, že nie je súčasťou SNS. Huliak podotkol, že predseda SNS Andrej Danko so zmenou názvu klubu nesúhlasil. V konflikte ale vraj nie sú.

„Mňa politika naučila nemať konflikt. Ak má niekto konflikt, je to jeho konflikt, môj to nie je,“ komentoval.

Chcú spájať národné sily

Poslanec Ivan Ševčík pre agentúru SITA povedal, že hlavným cieľom zmeny názvu klubu má byť to, aby Národná koalícia rástla a aby naďalej spájali národné sily, ktoré by inak nemali šancu dostať sa do parlamentu.

„Včera (v pondelok, pozn. SITA) sme mali snem Národnej koalície/Nezávislí kandidáti a jednoznačný záver tohto snemu bol taký, že musíme zviditeľňovať našu stranu, pretože musíme aj naďalej spájať národné sily. Dostali sme do rúk uznesenie, v ktorom sa hovorí, aby sme požiadali NR SR o premenovanie,“ povedal. Ako ďalej dodal, ak sa to legislatívne nebude dať spraviť a klub sa nebude dať premenovať, budú pôsobiť pod hlavičkou klubu SNS aj naďalej.

„Ale budeme raziť politiku Národnej koalície. Nijakým spôsobom nepodrazíme ostatných kolegov, ktorí sú členmi klubu,“ zdôraznil.