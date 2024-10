Vyčlenení huliakovci môžu byť pre Fica problém a Danko môže definitívne pochovať svoj sen

Vyčlenenie sa Rudolfa Huliaka a ďalších dvoch poslancov za Národnú koalíciu v rámci klubu SNS oslabí pozíciu Andreja Danka ako koaličného partnera, a tiež ako predsedu Slovenskej národnej strany. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Tomáš Koziak.

Poslanci Rudolf Huliak, Ivan Ševčík a Pavol Ľupták v na tlačovej besede oznámili, že žiadajú zmenu názvu poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany na Klub SNS – Národná koalícia/Nezávislí kandidáti, a na post predsedu parlamentu podporia kandidáta Hlasu-SD.

Taraba sa už na prevrat zrejme veľmi teší

Andrej Danko následne Huliaka označil za hulváta a zradcu. „Stalo sa to, čo sa očakávalo už pri vzniku tejto koalície, pretože ako vieme, poslanecký klub SNS v parlamente nie je jednoliaty celok a netvoria ho poslanci SNS, ale poslanci iných politických zoskupení. Pozícia Andreja Danka je skutočne veľmi slabá a teraz sa to potvrdilo,“ zhodnotil Koziak.

Podotkol, že v tejto situácii môže Danko definitívne pochovať svoj sen o tom, že sa stane predsedom Národnej rady SR. Následne dodal, že keď sa to dá dokopy s tým, že Slovenskej národnej strane klesajú preferencie, nebol by žiadnym prekvapením ani prevrat vo vnútri strany. „To, že Andrej Danko robí politické chyby je absolútne zjavné, a bolo ich neúrekom. Je teda označovaný za zodpovedného za pád preferencií strany,“ skonštatoval.

Koziak pripomína, že v rámci koalície rozohral šéf národniarov hru večne nespokojného politika, ktorý si chce z mocenského koláča ukrojiť neprimerane veľký kus. Zároveň útočí na svojich koaličných partnerov.

„Neštandardný prevrat vo vedení strany by sa v dejinách SNS nestal po prvý raz. Pamätáme si ešte, ako Ján Slota vypínal osvetlenie na sneme, kde mala byť zvolená za predsedníčku Anna Belousovová. Tomáš Taraba sa už na prevrat zrejme veľmi teší,“ dodal.

Huliak nemusel mať nápad z vlastnej hlavy

To, čo sa udialo, má podľa Koziaka aj viacero ďalších rovín. Rudolf Huliak prakticky priznal, že išlo o volebnú koalíciu a obišli volebný zákon, pretože ako koalícia by na vstup do parlamentu potrebovali získať v parlamentných voľbách sedem percent a nie päť. „Huliak nepriamo priznal istú formu volebného podvodu,“ podotkol.

Politológ sa zároveň domnieva, že to, čo urobil Huliak, nemusel mať zo svojej vlastnej hlavy. „Viem si predstaviť, že to mohol mať nepriamo dohodnuté alebo skonzultované s inými členmi koalície. Nejaké tiché požehnanie tu určite bolo, pretože povedie k oslabeniu pozície Andreja Danka v rámci koalície, a tým pádom už nebude môcť toľko ‚vyskakovať‘ v rámci koalície,“ poukázal Koziak.

Zároveň tu podľa neho existuje možnosť, že sa od SNS odtrhnú aj Kuffovci a Taraba. Zaujímavé je tiež, ako sa Danko zachoval v situácii, keď Huliak vulgárne urazil poslankyňu Progresívneho Slovenska Luciu Plavákovú. „Danko stál pri Huliakovi, keď toto rozprával a nechal to tak, akoby sa ho netýkalo. Huliaka vyzýva na ospravedlnenie až teraz, keď vystúpil proti nemu. Je to pokrytecké a len vracia facku Huliakovi,“ zhodnotil.

Radikálnejšie krídlo v rámci SNS

Politológ Grigorij Mesežnikov poukazuje na to, že Národná koalícia neprešla parlamentnými voľbami ako strana, ale jej kandidáti boli na kandidátke SNS. Takto v roku 2020 kandidovali do parlamentu na kandidátke strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko. Huliak vtedy získal 899 hlasov a do Národnej rady sa nedostal.

„Do parlamentu sa teda dostali pod hlavičkou SNS, teraz chcú premenovať poslanecký klub. Neznamená to, že by mali premenovať aj názov strany, na kandidátke ktorej sa dostali do parlamentu? Chcú, aby sa koalícia teraz premenila na koalíciu Smer, Hlas, SNS a Národná koalícia? Veď to je výsmech a karikatúra na politiku,“ povedal Mesežnikov pre agentúru SITA.

Zdôraznil, že pre premiéra Roberta Fica by bolo nemysliteľné, aby sa koalícia premenila na štvorkoalíciu. „Poviem to ako žart, ale neviem, či si poslanec Huliak pri svojom páde v relácii STVR neudrel hlavu a toto je toho dôsledok,“ dodal.

Huliakovci zrejme budú podľa Mesežnikova tvoriť radikálnejšie krídlo v rámci SNS, a je možné, že svoju podporu pre vládne zákony budú podmieňovať nejakými zmenami v politikách vlády.

Rudolf Huliak na tlačovej besede deklaroval, že bude tvrdo bojovať proti rastu „liberálno-progresívnych živlov na Slovensku“ a LGBTI ideológie. „Nás sem ľudia poslali proti tomuto bojovať a verte tomu, že budeme striktní a rázni,“ vyhlásil Huliak.

Vyčlenení Huliakovci môžu byť podľa politológa v dôsledku svojej toxicite ešte väčším problémom pre premiéra Fica. „Národná koalícia chce vystúpiť z Európskej únie a NATO. Môže byť súčasťou vládnej koalície? Je tu viac takýchto otázok,“ hovorí Mesežnikov.