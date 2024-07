Politológ: Pellegrini podpísal zákon vládnej koalície o STVR, pretože sám je súčasťou vládnej koalície

Prezident Peter Pellegrini podpísal zákon vládnej koalície o STVR, pretože sám je súčasťou vládnej koalície. Zákon teda nemal prečo nepodpísať. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Radoslav Štefančík.

Hlásna trúba vládnej koalície

Budúcnosť verejnoprávneho média bude podľa neho do veľkej miery závisieť od nového šéfa STVR. „Či to bude človek so skúsenosťami z mediálneho sveta, alebo nejaký táraj, ktorých sa okolo premiéra, prezidenta či nominantov Slovenskej národnej strany vynorilo ako maku,“ uviedol politológ s tým, že pravdepodobne to bude hlásna trúba vládnej koalície.

„Veľa totiž napovedajú výroky niektorých vládnych predstaviteľov. Andrej Danko (SNS) sa kedysi preriekol, ako dával povolenky na moderátorov politických diskusií, prípadne Roman Michelko (SNS) sa opustil na zraze poslucháčov dezinformačného médiá a prezradil, koho kariérny postup, respektíve zostup, budú mať politici pod kontrolou,“ pripomenul Štefančík.

Divák bude čoraz viac prepínať

Ak ide o tvorbu, tak politológ sa domnieva, že bude produkovaná pod heslom ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (SNS) v zmysle „slovenská a žiadna iná“.

„Takže možno sa pripraví, šípim, že sa následne vytuneluje, veľkolepý, hoci bezduchý projekt o nejakom panovníkovi z čias Veľkej Moravy, prípadne sa zas a znovu bude pripravovať film o Jurajovi Jánošíkovi,“ uviedol politológ.

Dodal, že divák tak bude čoraz viac prepínať na iné televízne stanice a bude hľadať hodnotnejší program. „A popritom bude nadávať, že tej reklamy je už aj v štátnom médiu akosi priveľa,“ uzavrel politológ.