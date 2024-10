Počasie nám babie leto neprinesie, meteorológovia vydali pre viaceré okresy výstrahu pred mrazom

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa pred mrazom vo vegetačnom období.

V sobotu ráno je žlté varovanie vydané pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca a Žilina.

Varovanie prvého stupňa pred mrazom vo vegetačnom období vydané na sobotu 12. októbra 2024. Foto: www.shmu.sk

V nedeľu ráno výstraha platí v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Gelnica, Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves Trebišov, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín.

Výstraha prvého stupňa pred mrazom vo vegetačnom období vydaná na nedeľu 13. októbra 2024. Foto: www.shmu.sk

„Ojedinele sa očakáva prízemný mráz, ktorý predstavuje ohrozenie pre vegetáciu nižšieho vzrastu. Vo výške 5 centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu 0 až mínus 3 stupne Celzia. Mráz sa ojedinele môže vyskytnúť aj vo výške 2 metre nad povrchom zeme,“ upozornil SHMÚ na svojom webe.

Predpoveď počasia na piatok

V piatok je na Slovensku premenlivá, vo východnej polovici dopoludnia veľká oblačnosť a miestami sa vyskytnú

prehánky, na hrebeňoch Tatier snehové.

„Studený front spojený s hlbokou tlakovou nížou, ktorej stred sa presúva z južného Švédska nad severnú Škandináviu, prejde cez naše územie ďalej na severovýchod. Za ním sa v chladnejšom vzduchu rozšíri do karpatskej oblasti od západu okraj tlakovej výše,“ priblížili meteorológovia.

Najvyššia denná teplota dosiahne 14 až 19, na Orave, Liptove, Spiši a na Horehroní miestami okolo 12 a na horách vo výške 1500 m bude okolo 5 stupňov Celzia.

Predpoveď počasia na sobotu

V sobotu sa bude podľa predpovede SHMÚ v chladnejšom vzduchu stred tlakovej výše presúvať z našej oblasti nad západnú Ukrajinu. Bude malá, miestami zväčšená oblačnosť. „V noci a dopoludnia miestami zamračené,

lokálne aj hmla, ojedinele slabý dážď alebo mrholenie,“ predikujú meteorológovia.

Nočná teplota klesne na 8 až 3, v údoliach ojedinele na 3 až mínus 2 stupne Celzia a lokálne sa môže vyskytnúť už spomínaný prízemný mráz. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 12 až 17, na Orave a pod Tatrami bude 10 až 12 stupňov Celzia.

Predpoveď počasia na nedeľu

V nedeľu od severozápadu postúpi do našej oblasti frontálny systém spojený s tlakovou nížou, ktorá sa prehĺbi nad južnou Škandináviou. Má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. „V noci ojedinele, cez deň

miestami, prehánky alebo dážď,“ uvádza SHMÚ.

V noci sa lokálne vyskytne prízemný mráz a teplota klesne na 4 až mínus 1 stupeň Celzia, na západe budú 9 až 4 stupne Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 13 až 18, na Orave, pod Tatrami a na Horehroní miestami na 11 až 13 stupňov Celzia.

Čaká nás babie leto?

Aj keď sme mali na Slovensku pár slnečných dní, babie leto zatiaľ neprišlo a ako informuje portál iMeteo.sk, zrejme ani nepríde.

„Babie leto definujeme ako obdobie veľmi suchého, málo veterného a slnečného počasia, ktoré prináša tlaková výš, ktorá zotrváva nad našou oblasťou niekoľko dní a prináša k nám teplejší vzduch,“ pripomenul spomínaný web s tým, že v septembri neprišlo pre povodne.

Október podľa predikciu portálu prinesie premenlivé, jesenné počasie a teplejšie dni budú striedať chladnejšie. „V období od 13. do 17. októbra by počasie u nás mohla ovplyvniť ďalšia tlaková výš, ktorá prinesie stabilnejšie a teplejšie počasie, no len na pár dní. Následne od 18. októbra avizujú predpovede ďalšie zrážky, ktoré môžu byť aj výdatnejšie a malo by sa aj prudko ochladiť. Teploty by mali byť slabo podpriemerné,“ uvádza.