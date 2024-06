Plány strelca z Karlovej univerzity sa začali rodiť už na prelome rokov 2022 a 2023, nezvládol svoje vnútorné problémy

Študent, ktorý vlani strieľal na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, mal pocity krivdy, nevraživosti a nenávisti, pričom sa cítil odstrčený, neprijímaný ľuďmi a neužitočný. Na štvrtkovom zasadnutí bezpečnostného výboru Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky to povedala štátna zástupkyňa Jana Murínová.

Nemal vážnu psychickú poruchu

Zopakovala, že mladý muž nemal podľa psychologického a psychiatrického posudku žiadnu vážnu psychickú poruchu a nebol závislý na drogách a alkohole. Informuje o tom spravodajský portál Novinky.cz.

Plány sa u Davida Kozáka podľa Murínovej začali rodiť na prelome rokov 2022 a 2023. Od novembra minulého roka mal už plán na streľbu hotový.

„Znalkyňa dospela k záveru, že sa uvaril sám v sebe, mal problémy so sebou, s okolím, v sociálnych väzbách. Neodkázal to žiadnym spôsobom riešiť, nemal nikoho, s kým by to riešil. Rok predtým ukončil návštevy u psychológa a zameral sa iba na to, akým spôsobom sa bude realizovať,“ vysvetlila štátna zástupkyňa.

Odporučili zintenzívniť výcvik

Postupy polície ostatného pol roka vyšetrovala Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov (GIBS), ktorá podľa policajného prezidenta Martina Vondráška nezistila nedostatky, ale odporučila zintenzívniť výcvik.

„Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov došla k záveru, že by sme sa mali zlepšiť v piatich oblastiach – zisťovanie a zdieľanie informácií, druhou sú zmeny vyplývajúce zo zbraňovej novely, treťou problematika lokalizácie mobilných telefónov, štvrtou komunikácia s ďalšími subjektmi a piatou oblasťou je samotný zásah proti strelcovi,“ povedal Vondrášek.

Petr Matějček, ktorý šéfuje polícii v Prahe, výboru opísal postup polície v čase streľby na univerzite. Tiež uznal, že v internom vyšetrovaní zistil nedostatky vo fungovaní polície a dodal že ich budú riešiť.