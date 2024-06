Piloti si uctili pamiatku generála M. R. Štefánika, absolvovali spomienkový let po jeho poslednej trase (foto)

Piloti ultraľahkých lietadiel si uctili pamiatku generála Milana Rastislava Štefánika. Leteckí veteráni a piloti Slovenskej leteckej federácie absolvovali spomienkový let po poslednej leteckej trase generála Milana Rastislava Štefánika, a teda z Talianska cez Maďarsko do Bratislavy s nízkym preletom nad dráhou bratislavského letiska.

Položili veniec k jeho soche

Informovala o tom hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika Veronika Demovičová. Piloti v odletovej hale letiska položili veniec k soche Štefánika a uctili si tak jeho odkaz pri príležitosti 105. výročia jeho úmrtia.

„Skupina pilotov, medzi ktorými bol aj prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella či bývalý veliteľ leteckej základne Sliač Vladimír Lisý, odletela v sobotu 22. júna cez Slovinsko do Talianska. Preleteli nad letiskom Udine/Campoformido, odkiaľ pokračovali traťou cez maďarské letisko Fertoszentmiklos. Kopírovali trasu, ktorou sa M. R. Štefánik vracal 4. mája 1919 domov do Československa,“ priblížila hovorkyňa s tým, že 21 členov posádky priletelo v pondelok do Bratislavy na šiestich lietadlách Viper SD-4, Bristell či Antonov AN-2.

Posledný lietajúci stroj Caproni

Prezident Slovenskej leteckej federácie Marián Sluk pripomenul, že tento memoriál zaviedli v roku 2015, keď 14 ultraľahkých lietadiel skupinovo preletelo z Lučenca na talianske letisko Francesco Baracca do Nervesa, kde sa nachádza posledný lietajúci stroj Caproni.

Na tomto type lietadla absolvoval svoj posledný let z Talianska na Slovensko aj generál Štefánik, pričom jediná existujúca replika historického Štefánikovho lietadla Caproni Ca.33 na svete visí v odletovej hale Letiska M. R. Štefánika v Bratislave od roku 2012. Replika je zapožičaná z Vojenského historického múzea v Piešťanoch.