Peter Šebo o Marketing RULEZZ 2024: Celá branža sa potrebuje naučiť, ako jazdiť na vlnách!

Marketéri dnes čelia bezprecedentnému tlaku AI a ďalších digitálnych inovácií… Z druhej strany sa na nich v ostatných rokoch valia viaceré hrozby, ktoré zažívajú po prvýkrát. A nikto nevie, ako to celé dopadne. Aj preto je hlavnou témou tohtoročnej najväčšej výročnej marketingovej konferencie Marketing RULEZZ „Riding the WAVES“. V krátkom rozhovore s Petrom Šebom, programovým lídrom konferencie, nájdete všetko podstatné.

Takže ešte raz: Prečo tento rok „Riding the WAVES“?

Marketingovú a komunikačnú branžu zaplavilo tsunami AI a pretlakom mnohých iných digitálnych inovácií a ďalších nových trendov. Nielen surferi, ale aj značky môžu, či skôr musia na týchto vlnách „jazdiť“ a mať schopnosť rozpoznať príležitosti, ktoré sú aktuálne na vzostupe. A, naopak, vyhnúť sa tým, ktoré predstavujú potenciálne riziko neúspechu. Jednoducho musia mať dynamický prístup k rôznym situáciám a schopnosť prispôsobiť sa neustále sa meniacemu prostrediu. A na Marketing RULEZZ 2024 chceme ukázať, ako na to.

Čo to bude znamenať pre program konferencie a koho tento rok uvidíme?

V minulom turbulentnom roku sme chceli dať marketérom odpovede na otázku, na aké stratégie sa zamerať v ťažkých časoch. Preto sme vtedy pozvali legendu efektívneho marketingu Lesa Bineta a na jeho myšlienkach sme sa snažili vybudovať celý minuloročný program.

Tento rok tu máme skutočné „vlnobitie“ z rôznych smerov točiacich sa okolo AI a ďalších inovácií, takže aj náš výber sa sústredili na výber viacerých keynote spíkrov. Tí v príslušných tematických blokoch predstavia globálny pohľad na rôzne oblasti marketingu a komunikácie. Zatiaľ môžem prezradiť prvých štyroch, z ktorých každý prinesie na stage niečo unikátne.

Colin O’Toole je marketingový mág, ktorý stál pri zrode slávnej kampane Cadbury´s Gorilla. Do Bratislavy príde porozprávať o tom, ako sa riadi taká veľká a úspešná značky ako Cadbury´s a a ako sa dá uspieť nie len šialenou kampaňou, ale aj systematickým marketingom.

Sorin Patilinet, šéf Marketing Effectiveness zo spoločnosti Mars je globálny inovátor v marketingu a technológiách a oceňovaný expert na marketingovú efektivitu. Na Marketing RULEZZ predstaví spôsoby, ako skombinovať relevantné dáta z prieskumov a AI pre lepšie a kvalifikovanejšie rozhodovanie sa v marketingu.

No a dvaja „kreatívni šialenci“, Erik Kockum a Freddie Öst zo švédskej agentúry SNASK uzavrú konferenciu divokou jazdou naprieč kreativitou a brandigom tak, ako sa na správnych severanov patrí. Snask medzinárodne uznávaná dizajnérská agentúra plná „rockových hviezd“ zo Švédska a medzi ich klientov patria brandy ako Klarna, Spotify či Bang & Olufsen.

Chýbať nebudú ani TOP slovenské značky, inšpiratívne kampane, desiatky spíkeriek a spíkrov, workshopy s focusom na konkrétne témy či novinka tohto ročníka – Masterclasses. Celý program Hlavnej sály bude pritom rozdelený do 4 tematických blokov: Riding the WAVES, Riding the CHANNELS & TOOLS, Riding the BRANDS a Riding the DIGITAL & INSPIRATION. Na svoje si tu prídu všetci od marketingových riaditeľov, stratégov či brand manažérov až po špecialistov v oblasti digitálu, reklamy, marketingu a médií. V paralelných miestnostiach bude popritom vytvorený priestor aj pre brandžové témy z dielní ADMA, APRSR a IAB Slovakia, ktoré predstavia novinky vo svojom odvetví marketingu a komunikácie a prinesú tak medzi marketérov svoje vlastné pohľady témy, ktoré hýbu jednotlivými branžami.

Foto: Archív MARKETERS

Ako bude prebiehať konferencia, pripravujete nejaké zmeny v tomto roku? Či už ceny vstupeniek alebo jej samotnú realizáciu?

Opäť sme stavili na Starú tržnicu, nakoľko sa nám osvedčil koncept otvoreného priestoru s nekonečným networkingom a variabilitou celého podujatia. Pridávame však jednu miestnosť na už spomínané Masterclasses, kde budú prebiehať exkluzívne one-to-many rozhovory a Q&A sessions s vybranými spíkerkami a spíkrami.

Napriek tomu, že rast cien okolo nás stále neskončil, do konca júla si môžu naši návštevníci v rámci „Super Early Birds“ kúpiť lístky za minuloročné ceny s 20 %-nou zľavou oproti základnej cene. Pri skupinových objednávkach ponúkame ďalšie zľavy a bonusy, preto veríme, že Stará tržnica v Bratislave sa v novembri zase raz na deň stane epicentrom marketingu na Slovensku, kde privítame viac ako 750 najdôležitejších ľudí našej brandže naživo a 1000+ ďalších na livestreame.

Keby som to mal zhrnúť, bude to opäť nadupaná konferencia na 4 stejdžoch a jedna skvelá afterka aj s vyhlasovaním Digitálnej agentúry roka. Jednoducho, budú tam opäť všetci a my už sa na to teraz tešíme.

Už 20. novembra 2024 v Starej tržnici v Bratislave. Viac informácií na našom webe www.marketingrulezz.sk.

Informačný servis