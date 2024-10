Pentagon potvrdil, že Severná Kórea poslala do Ruska na boj proti Ukrajine zhruba 10-tisíc vojakov

Severná Kórea vyslala do Ruska približne 10-tisíc vojakov, aby v priebehu „najbližších niekoľkých týždňov“ cvičili a bojovali na Ukrajine, uviedla v pondelok hovorkyňa Pentagonu Sabrina Singhová. Dodal, že niektorí z týchto vojakov sa už presunuli bližšie k Ukrajine.

„Sme čoraz viac znepokojení, že Rusko má v úmysle použiť týchto vojakov v boji alebo na podporu bojových operácií proti ukrajinským silám v ruskej Kurskej oblasti,“ povedala hovorkyňa Pentagonu novinárom.

Podľa jej slov americký minister obrany Lloyd Austin už verejne varoval, že ak by severokórejských vojakov nasadili na bojisku, boli by považovaní za legitímne ciele a ich nasadenie by malo vážne dôsledky aj pre bezpečnosť v indo-pacifickom regióne.

Austin sa koncom tohto týždňa stretne so svojimi juhokórejskými kolegami v Pentagone, kde sa očakáva diskusia o nasadení severokórejských vojakov na Ukrajine. Podľa Singhovej pokiaľ ide o severokórejských vojakov, nebudú existovať žiadne obmedzenia týkajúce sa použitia zbraní dodaných Spojenými štátmi.

„Ak uvidíme, že sa jednotky KĽDR pohybujú smerom k frontovým líniám, budú spolubojujúcou stranou,“ poznamenala Singhová. „S tým musí Severná Kórea rátať,“ vyhlásila.