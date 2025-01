Pellegrini privítal na spoločnom obede svojich predchodcov. Zhodli sa, že Slovensko patrí do EÚ a NATO – VIDEO, FOTO

Prezident Peter Pellegrini v pondelok absolvoval tradičný novoročný obed so svojimi predchodcami – exprezidentkou Zuzanou Čaputovou a bývalými hlavami štátu Andrejom Kiskom, Ivanom Gašparovičom a Rudolfom Schusterom. Spoločne sa zhodli na tom, že najväčším problémom na Slovensku je aktuálne obrovské pnutie v spoločnosti.

„Napätie, nevraživosť, veľká polarizácia, rozdelenie spoločnosti na nezmieriteľné tábory. Radi by sme vyslali slovenskej spoločnosti signál, že netreba prestať diskutovať, netreba sa prestať tolerovať, ale naopak, treba rešpektovať názory, počúvať sa, viesť kultivovanú debatu faktov, pravdy, nie dezinformácií,“ povedal Pellegrini.

Slovensko by nemalo skončiť v izolácii

Ako priblížil, s jeho predchodcami si prešli tému zahraničnej politiky, komentovali výsledok volieb v USA, očakávania od nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, a hovorili aj o tom, či sa tento rok podarí zastaviť vojnu na Ukrajine.

„Zhodli sme sa na tom, že bytostne jediným miestom, kam môže Slovensko patriť, je Európska únia a Severoatlantická aliancia, i keď môžeme mať možno rozdielne pohľady na to, ako by mala Európska únia do budúcnosti fungovať, ako by sa mala reformovať Severoatlantická aliancia. Jeden z prezidentov to povedal veľmi otvorene – ak by Slovensko malo opustiť zväzok Európskej únie, tak je otázne, či by vôbec prežilo,“ povedal Pellegrini.

Zároveň dodal, že ako prezident urobí v rámci zahraničných aktivít všetko pre to, aby Slovensko neskončilo v izolácii. Cesta slovenských politikov do Ruska podľa neho môže vzbudiť na určité obdobie pozornosť, ale z dlhodobého hľadiska nemôže znamenať odklon od našej zahraničnej politiky ani našu izoláciu.

„Nechcem to ani zjednodušovať, ale nerobme z toho väčší problém, ako to v skutočnosti pre našu zahraničnú politiku je,“ vyhlásil.

Pelleginiho hlas by mal byť jasne počuť

Andrej Kiska podľa vlastných slov poprosil prezidenta Pellegriniho, aby jeho hlas bolo jasne počuť z pohľadu zahraničnej politiky.

„Možno si pamätáte migračnú krízu, keď vtedajší premiér Fico útočil proti všetkým moslimom na celom svete a bolo mojou úlohou ako prezidenta, ktorý reprezentuje Slovensko navonok, aby jasne povedal, za čím Slovensko stojí a skorigoval jeho výroky,“ pripomenul.

Je podľa neho dôležité, aby Pellegriniho hlas bolo jasne počuť, keď Fico robí kroky, na ktoré sa všetci spojenci a partneri Slovenska pozerajú s počudovaním.

Politici jeden druhého nepočúvajú

Aj Zuzana Čaputová zdôraznila, že nikto rozumný, kto to myslí dobre so Slovenskom, nemôže hľadať miesto našej krajiny inde ako v Európskej únii. Zneistenia, ktoré v poslednej dobe zaznievajú o zahraničnopolitickej orientácii Slovenska, podľa nej prirodzene vzbudzujú reakciu. To, čo je aktuálne potrené, sú uistenia a nie zneistenia, podčiarkla.

Ivan Gašparovič pripomenul koalícii aj opozícii, že sľúbili ľuďom, že zlepšia postavenie Slovenska, ale to nikdy nedosiahnu, ak budú proti sebe bojovať. Zdôraznil, že Slovensko patrí do EÚ a do NATO.

Rudolf Schuster komentoval situáciu na domácej politickej scéne slovami, že politici jeden druhého nepočúvajú, vzťahy sa vyhrocujú a každý sa hrá na svojom piesočku. Dobrým začiatkom zmeny vzťahov by podľa neho bolo, keby opozícia predložila dobré návrhy do parlamentu a koalícia by ich schválila.

„Ja nevidím dobrú perspektívu pre Slovensko v tomto roku, a žiaľ, ani v zahraničnej politike. Ak sa opozícia a koalícia nejako nedohodnú, jediným riešením je zmena volebného zákona. Chceme, aby tam boli takí poslanci, ktorí len na to čakajú, ako im ukáže šéf klubu, že majú hlasovať?“ poukázal.

Nadviazal na tradíciu

Pellegrini v pondelok nadviazal na desaťročnú tradíciu stretávania sa prezidentov vždy pri príchode nového roka.

„Tento náš obed ukázal jednu zásadnú vec – že ak sa stretnú rozumní ľudia, ktorí v minulosti mali silný mandát, ktorý vo voľbách získali priamo od občanov, hoc aj môžu mať na niektoré problémy odlišný pohľad, vie to byť veľmi priateľská, otvorená a kultivovaná diskusia,“ zhodnotil. Verí, že sa v takomto plnom počte stretnú opäť o rok.