Opozičné strany sa obrátia na ústavný súd, schválenie zákona o STVR znamená návrat do totality (video)

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) je presvedčená, že nový zákon o Slovenskej televízii a rozhlase je v rozpore s ústavou a s európskym právom. Z tohto dôvodu sa obrátia na Ústavný súd SR. Tvrdia, že je nevyhnutné, aby sa touto otázkou zaoberal aj Súdny dvor Európskej únie.

Poslankyňa a podpredsedníčka SaS Mária Kolíková je toho názoru, že schválenie zákona znamená návrat televízie do totality či odhlasovanie si štátnej televízie.

Zákon v rozpore s nariadeniami EÚ

„Ale pravda sa nedá umlčať. Ja som presvedčená, že ľudia sa k tej pravde nakoniec dostanú, ale nebude to už verejnoprávna televízia. My sme totižto prijali zákon v príkrom rozpore s tým, čo sme prijali na európskej úrovni. My sme sa na európskej úrovni zaviazali, že jednoducho nebudeme meniť riaditeľov a orgány dohľadu pred tým, ako skončí ich funkčné obdobie. A vzápätí po tom, čo sme si to odhlasovali na európskej úrovni, tak sme prijali zákon, ktorý ide absolútne proti tomu,“ vysvetlila Kolíková.

Na ústavnom súde chce schválený zákon napadnúť aj hnutie Progresívne Slovensko. Podľa podpredsedu parlamentu a predsedu hnutia Michala Šimečku parlament v štvrtok definitívne zrušil slobodné verejnoprávne médiá – RTVS.

„Od 1. júla ju nahradí poslušná a krotká Slovenská televízia a rozhlas (STVR). Je to hanba vládnej koalície a aj hanba pre Slovensko. My však opakujeme – nás ani slobodné médiá neumlčíte,“ uviedol.

RTVS bola zrušená nasilu

Poslanec za Kresťanskodemokratické hnutie Jozef Hajko zas tvrdí, že koalícia zrušila verejnoprávne médium Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) nasilu a bez odborného vysvetlenia. Sám tvrdí, že vláda Roberta Fica (Smer-SD) mala šancu upokojiť spoločnosť a priniesť zmier, avšak namiesto toho nasilu pretláča zákony, ktoré podľa neho polarizujú spoločnosť, ohrozujú demokraciu a nezávislosť médií na Slovensku.

„Chyby sa dajú vždy vylepšiť a nie je nutné všetko zbúrať a zničiť. O tom, že sa zmeny dotknú nezávislosti RTVS tak nehovoríme len my, ako opozícia, ale dokonca aj zamestnanci tejto inštitúcie. A je to pre nich tak vážne, že prvýkrát v histórii využili najsilnejší nástroj zamestnaneckého odporu, a to štrajk,“ uviedol Hajko.

Kresťanskí demokrati súčasne vyzvali prezidenta Petra Pellegriniho, aby zákon nepodpísal a vrátil ho späť do parlamentu.

Poslušná slúžka propagandy

Hnutie Slovensko zas tvrdí, že koalícia urobila z RTVS poslušnú slúžku svojej politiky a propagandy. „Ak sa rúcajú verejnoprávne médiá, tak sa lámu nohy, na ktorých stojí demokracia. Smer-SD, Hlas-SD a SNS nepotrebujú kritiku svojich krokov, ktorými ubližujú Slovensku, ale potrebujú toľko omieľaný ,pokoj´,“ tvrdí hnutie.

Podľa poslanca Lukáša Buža je verejnoprávna televízia súčasťou každej demokratickej krajiny a zničenie verejnoprávneho média znamená podlomiť nohy samotnej demokracii.

„Rozumiem, že predstavitelia vládnej moci sa cítia byť pánmi a dámami všetkého. Nikto z nich nechce, aby sa ľudia dozvedeli o ich prešľapoch, neschopnosti, výletoch, o kamarátoch a susedách dosadených na dôležité posty. Heslo ich pracovného nasadenia by mohlo byť kľudne nerušiť. Lenže verejnoprávne médiá majú vyrušovať, majú prinášať pravdu a hovoriť o pravde,“ dodal Bužo.