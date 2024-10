Otec hviezdy Tottenhamu dostal vo vlasti pokutu, porušoval zákon o ochrane detí

Otec juhokórejského futbalového reprezentanta Son Heung-mina dostal vo vlasti pokutu troch miliónov wonov, čo je v prepočte približne 2-tisíc eur, za porušenie zákona o ochrane detí v jeho futbalovej akadémii.

Son Woong-jung je riaditeľom akadémie v meste Čchunčchon, ktorú otvorili v roku 2021 a väčšinu z 15 miliónov dolárov potrebných na jej financovanie zaistil práve futbalista anglického Tottenhamu Hotspur.

Podľa miestneho prokurátorského úradu dostali uvedenú pokutu hneď dvaja tréneri akadémie za totožné porušenie zákona. Rodičia jedno z mladých futbalistov informovali, že ich syna zasiahol jeden z nich rohovou zástavkou a tiež ho vystavil verbálnym útokom.

Son Woong-jung poprel akékoľvek pochybenie, avšak ponúkol ospravedlnenie a prisľúbil prehodnotenie svojich tréningových metód.

Son Heung-min je útočníkom anglického Tottenhamu už od roku 2015 a je hviezdou juhokórejskej futbalovej reprezentácie.

Odohral za ňu už 129 duelov a pripísal si 49 presných zásahov.

