Opitý muž, ktorý zabil bratov Gaudreauovcov odmietol dohodu o vine a treste. Vieme, koľko rokov v base mu hrozí

Štyridsaťštyriročný Sean M. Higgins, ktorý čelí obvineniu z fatálnej zrážky s hokejovými bratmi, Johnny a Matthew Gaudreauovcami, odmietol vo štvrtok dohodu o vine a treste na súde v americkom New Jersey. Prokuratúra mu ponúkla 35 rokov nepodmienečného trestu za priznanie viny v prípade dvoch zabití s priťažujúcimi okolnosťami a tiež za opustenie miesta nehody.

Hrozí mu až 60 rokov vo väzení

Ak by bol odsúdený, obvinenie zo zabitia prvého stupňa s priťažujúcimi okolnosťami by mu mohlo priniesť dlhý trest odňatia slobody, pričom každý bod obžaloby by mohol viesť k 30 rokom väzenia (spolu až 60 rokov). Informoval o tom zámorský server The Athletic.

Higginsovi právnici, Richard F. Klineburger a Matthew Portella, počas vypočutia uviedli, že plánujú predložiť rôzne návrhy, vrátane požiadavky na zamietnutie niektorých bodov obžaloby, ktoré považujú za nesprávne klasifikované a predložené porote.

Právnici tvrdia, že tragédia nebola dôsledkom žiadnej chyby

„Aj keď tento prípad vzbudil veľkú pozornosť médií, je dôležité si uvedomiť, že náš klient je považovaný za nevinného, kým sa nepreukáže jeho vina. Ako vojak, ktorý slúžil našej krajine s vyznamenaním a cťou, má pán Higgins úplnú dôveru v náš súdny proces a nechcel by tento proces pošpiniť vyjadreniami mimo súdnej siene,“ uviedli jeho právnici v emaile pre The Athletic.

„Sme presvedčení, že fakty tohto prípadu ukážu, že táto tragédia nebola dôsledkom žiadnej chyby, ale skôr súhrou nešťastných okolností, ktoré sa pravdepodobne už nikdy nebudú opakovať,“ dodali Higginsovi právni zástupcovia.

Vraj vypil päť alebo šesť pív

Higgins 29. augusta minulého roka viedol svoje SUV pod vplyvom alkoholu a pokúsil sa obísť auto pred sebou sprava. Nezbadal však, že vozidlo pred ním uhýba doľava, aby sa vyhlo dvom cyklistom, do ktorých následne vo vysokej rýchlosti narazil. Podľa polície mal Higgins v minulosti na cestách agresívne správanie.

Po nehode bol Higgins zadržaný, aj keď sa pokúsil ujsť, no jeho vozidlo mu to znemožnilo. Policajtom sa priznal, že pred jazdou vypil „päť alebo šesť pív“.

Minulý mesiac bol obvinený z dvoch zabití z nedbanlivosti, dvoch zabití s priťažujúcimi okolnosťami, manipulácie s dôkazmi a opustenia miesta nehody. Súd sa bude prípadom najbližšie zaoberať 4. februára.