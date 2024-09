Columbus si uctil pamiatku zosnulého Johnnyho Gaudreaua. Hráči budú nosiť nášivku s jeho číslom na dresoch počas celej sezóny (video)

Klub zámorskej hokejovej NHL Columbus Blue Jackets venoval svoj prvý domáci zápas dojemnej rozlúčke so svojou ofenzívnou hviezdou Johnnym Gaudreauom.

Ten spolu s mladším bratom Matthewom tragicky zahynul v závere augusta počas jazdy na bicykloch, keď do nich vrazil bezohľadný vodič pod vplyvom alkoholu. Súrodenci sa chystali na svadbu sestry Katie, ktorú neskôr zrušili. Spomenutého vodiča obvinili z dvoch prípadov zabitia.

Vedenie Blue Jackets si pred začiatkom prípravného duelu proti klubu St. Louis Blues, ktorý Columbus vyhral 3:0, pripomenulo Gaudreaua emocionálnym videom a 13 sekundami ticha, keďže na drese nosil práve trinástku.

Prior to puck drop tonight, we honored the lives and legacies of Johnny & Matthew Gaudreau with a 13 second moment of silence. ♥️💙 pic.twitter.com/hmPQkLrlH1

— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) September 26, 2024