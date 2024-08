Olympijský turnaj mužov bude mať po 32 rokoch európskeho víťaza, vo finále sa stretnú Francúzi so Španielmi

Olympijský futbalový turnaj mužov bude mať po 32 rokoch európskeho víťaza. O zlaté medaily zabojujú na OH 2024 v Paríži domáci Francúzi, ktorí si v pondelkovom semifinále poradili s Egyptom 3:1 po predĺžení.

Výber z krajiny galského kohúta sa vo finále stretne so Španielmi. Tí si takisto v semifinálovom súboji uspeli proti súperovi zo severu Afriky, s Marokom vyhrali 2:1.

Pár minút od vyradenia

Francúzsko bolo pritom len pár minút od vyradenia. Egypťania ešte v 83. minúte viedli 1:0 zásluhou gólu Sabera. O vyrovnanie sa však postaral domácim útočník Mateta, ktorý potom naklonil duel v prospech domácich aj v predĺžení svojim druhým gólom. Na konečných 3:1 upravil Olise.

„Nebolo to jednoduché, však? Vedeli sme to. Išli sme si však za svojim cieľom a boli sme odmenení,“ povedal tréner francúzskeho olympijského futbalového tímu Thierry Henry, ktorý doplnil:“ Nehovorme ešte o medailách. Uvedomujem si, že máme striebro, ale ešte sme svoju misu neukončili.“

Francúzsko získalo pod piatimi kruhmi doteraz dva cenné kovy. Zlato si vybojovali v roku 1984 na Hrách v americkom Los Angeles, striebro na domácej pôde v Paríži pred 124 rokmi.

Rozhodujúci gól

Po výsledkovom obrate si finálovú účasť vybojovali aj reprezentanti Španielska. Tí prehrávali s Marokom po premenenom pokutovom kope Rahimiho, ale v druhom polčase najprv v 66. minúte vyrovnal Fermín López, na ktorého nadviazal v 85. minúte rozhodujúcim zásahom striedajúci Juanlu Sánchez.

„Ani som si neuvedomil, čo sa mi podarilo. Streliť rozhodujúci gól v zápase, v ktorom sa bojuje o olympijské medaily, je fantastické,“ povedal obranca španielskeho klubu FC Sevilla.

Posledný európsky víťaz

Španieli sú zatiaľ posledným európskym víťazom olympijského turnaja mužov. Zlato získali na domácej olympiáde v Barcelone v roku 1992. Vo finále boli aj pred tromi rokmi v japonskom Tokiu, tam však prehrali s Brazíliou.

„Sú to vlastne majstrovstvá sveta hráčov do 23 rokov. Viem, že vo futbalovom svete nemá tento turnaj taký cveng, ale podľa mňa vyhrať zlato na OH nie je maličkosť,“ povedal kouč Španielov Santi Denia.