Nový trend ponúka kvalitnú liečbu aj výhodnú formu biznisu: Prevencia ako spôsob podnikania

Slovenský trh s franšízou naberá v posledných rokoch na obrátkach. Kým pred dekádou boli voči takejto forme podnikania ľudia nedôverčiví, rok 2024 ukazuje, že si postupne získava ich sympatie. Rozmanitá ponuka druhov podnikania ukazuje schopnosť konkurovať zahraničným spoločnostiam a ponúka pre Slovákov široký výber, ako si zarábať sám na seba a pritom príliš neriskovať.

V zahraničí sa tešia najväčšej obľube prevádzky s občerstvením. Podľa portálu Enterpreneur, ktorý každoročne vydáva rebríček päťsto najžiadanejších franšíz po celom svete, sa na prvom mieste umiestnila sieť reštaurácií s mexickým občerstvením Taco Bell, na druhej priečke Jersey Mike ´s Subs ponúkajúca zákusky a pomyselný bronez získala sieť rýchleho občerstvenia Popeyes Louisiana Kitchen, ktorá pred pár mesiacmi otvorila prvú pobočku v Prahe.

Podobne je to aj v našich zemepisných šírkach. Najviac rozšírenými franšízami sú gastro prevádzky zo zahraničia, no darí sa aj slovenským firmám. Napríklad predajne potravín, kaviarne či fitness a wellness služby. Výhody podnikania formou franšízy je pritom viac. Slovenská franšizingová (SFA) asociácia spomína najmä relatívne nižšie nároky na vlastný kapitál, menšie riziko podnikania, istejší a rýchlejší tok produktov či menej personálnych problémov.

Princíp je pritom jednoduchý. Franšízor predá svoje know-how inému podnikateľovi a za to od neho berie určité percento z obratu. V prípade slovenskej franšízy Recovery Clinic je to desať percent. Spomínaná klinika je niečím úplne novým, čo na Slovensku doposiaľ nemá konkurenciu. Recovery Clinic prezentuje nový trend v preventívnej medicíny pomocou intravenóznej terapie. Klientom sú vitamíny, minerály a ďalšie životu potrebné látky podané vnútro žilne, čo zabezpečí ich rýchle a priame dodanie do organizmu.

„Vybudovali sme úplne nový koncept. Sme prvá klinika na Slovensku, ktorá takéto niečo robí. Zároveň poskytujeme aj franšízy na tento druh podnikania,“ vysvetľuje majiteľka nápadu a kliniky Recovery Clinic Sandra Benko. Takýto typ podnikania je vhodný pre niekoho, kto si chce zarábať sám na seba, no nemá napríklad nápad, alebo dostatok financií rozbehnúť vlastný biznis. Za poplatok dostanete web stránku, rezervačný systém a všetko potrebné. Ste tak odbremenený od veľkého množstva vybavovania, vymýšľania a behania po úradoch.

„V licencii dostanete aj všetky recepty na naše infúzie, ktoré si na základe presného popisu vyrába každá klinika podľa potreby. Je už na samotnom podnikateľovi či bude jednotlivé zložky do infúzií objednávať u nás, alebo si zvolí iného dodávateľa,“ vysvetľuje ďalej Sandra Benko.

V tomto biznise sa pritom darí viacerým spoločnostiam, keďže trend starostlivosti o telo a najmä prevencia pred ochoreniami sa teší stále väčšiemu záujmu Slovákov. Pravdepodobne tomu „pomohla“ aj pandémia covid-19. Ľudia si vtedy uvedomili, že telo nie je len jednoduchá schránka, ale prepojený systém orgánov a procesov, o ktorý sa treba dôkladne starať. Aj preto má tento druh biznisu veľký potenciál, čo potvrdzujú aj slová podnikateľky Sandry Benko.

„Už máme podpísané franšízy po Slovensku a nie je to len na západe. Dokonca aj v Prahe, čiže máme v pláne tento biznis rozbehnúť aj v inde v Čechách. V pláne sú spolupráce v Poľsku či na Francúzskej riviére. Chcem, aby sa naša sieť rozbehla na všetky smery,“ prezradila svoje vízie Sandra Benko, ktorá verí, že takáto forma prevencie sa čoskoro stane trendom a bude bežná ako napríklad masáž či pedikúra.

