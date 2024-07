Novozvolený europarlament potvrdil pokračujúcu vojenskú a humanitárnu podporu Ukrajine

Novozvolený Európsky parlament v stredu potvrdil svoju silnú podporu Ukrajine. Ako uviedol v uznesení na svojom oficiálnom webe, Európska únia musí aktívne pracovať na udržaní medzinárodnej podpory pre Ukrajinu. Podľa poslancov musí EÚ poskytovať vojenskú podporu Ukrajine tak dlho a v takej forme, ako to bude potrebné.

„Uznesenie, ktoré predstavuje prvé oficiálne stanovisko novozvoleného Európskeho parlamentu k ruskej agresii na Ukrajine opätovne potvrdzuje pokračujúcu podporu poslancov pre nezávislosť, suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc. Vyzýva EÚ, aby zachovala a rozšírila svoju politiku sankcií voči Rusku a Bielorusku, monitorovala a preskúmala jej účinnosť a vplyv a systematicky riešila problém obchádzania sankcií spoločnosťami so sídlom v EÚ, tretími stranami a krajinami,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Parlament zároveň odsudzuje nedávnu návštevu maďarského premiéra Viktora Orbána v Moskve. „Parlament odsudzuje ruský barbarský raketový útok na detskú nemocnicu Ochmadyt v Kyjeve a nedávnu návštevu maďarského premiéra Viktora Orbána v Ruskej federácii, v rámci ktorej nezastupoval EÚ a flagrantne porušil zmluvy a spoločnú zahraničnú politiku EÚ. V texte sa uvádza, že Maďarsko by malo za tieto kroky čeliť následkom. Vzhľadom na to, že po takzvanej „mierovej misii“ maďarského premiéra bezprostredne nasledoval útok na detskú nemocnicu, to podľa uznesenia ukazuje ‚irelevantnosť‘ údajného Orbánovho mierového úsilia,“ dodal europarlament.

Poslanci Európskeho parlamentu opätovne potvrdili svoje pevné presvedčenie, že Rusko musí finančne kompenzovať škody, ktoré spôsobilo na Ukrajine, pričom vítajú nedávne snahy EÚ smerovať príjmy pochádzajúce zo zmrazených ruských aktív na podporu ukrajinskej obrany. Parlament zároveň víta výsledok nedávneho summitu NATO a opätovne potvrdzuje svoj postoj, že Ukrajina je na nezvratnej ceste k členstvu v NATO.