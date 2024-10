Vláda SR schválila návrh novely zákonov o lesoch o ochrane prírody a krajiny, rušiť chce zákon o uvádzaní dreva na vnútorný trh

Vláda SR schválila návrh Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV), ktorým sa novelizuje zákon o lesoch a zákon o ochrane prírody a krajiny. Tieto legislatívne úpravy sú reakciou na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie (EÚ) z 31. mája 2023, ktoré sa týka sprístupnenia určitých komodít a výrobkov spojených s odlesňovaním a degradáciou lesov na trhu Únie.

Kontrola dovozu a vývozu

Podľa MPRV SR, európske nariadenie ukladá členským štátom povinnosť kontrolovať dovoz, vývoz a produkciu komodít ako drevo, kakao, káva, sója, palma olejná, kaučuk a hovädzí dobytok. Tieto komodity patria medzi hlavné príčiny globálneho odlesňovania alebo degradácie lesov.

MPRV SR informovalo, že nariadenie EÚ ukladá povinnosti pre hospodárske subjekty, obchodníkov a ich splnomocnených zástupcov v oblasti umiestnenia a sprístupnenia týchto výrobkov na trhu EÚ, vrátane ich vývozu.

Zrušenie zákona o uvádzaní dreva

Schválený návrh zákona vymedzuje Slovenskej republike povinnosť určiť pridelený orgán zodpovedný za plnenie povinností vyplývajúcich z nariadenia a zabezpečiť jeho príslušné právomoci a zdroje. Návrh novely taktiež upravuje postup pri vykonávaní dozorov a ukladaní opatrení, zabezpečujúcich povinnosti ustanovené nariadením, vrátane definovania a uplatňovania sankcií za porušenia povinností.

Novela zákona o lesoch a zákona o ochrane prírody a krajiny by tiež mala upraviť ustanovenia potrebné pre stanovenie pôvodu dreva, ako napríklad určenie obhospodarovateľa lesa alebo užívateľa pozemku.

„Schváleným návrhom novely zákona sa tiež zruší zákon o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh, tento však zostáva v platnosti do 30. decembra 2027 pre drevo a výrobky z dreva, ktoré boli vyprodukované do 29. júna 2023 a umiestnené na trh od 30. decembra 2024 do 30. decembra 2027. S ohľadom na prechodné uplatňovanie tohto zákona do 30. decembra 2027 sa upravia aj sadzby pokút za priestupky a iné správne delikty, nakoľko aplikačná prax ukázala, že aktuálne platná právna úprava je pre dotknuté subjekty neprimerane prísna,“ objasnilo ministerstvo.

Dátum nadobudnutia účinnosti

Dátum nadobudnutia účinnosti navrhol agrorezort s ohľadom na nariadenie, ktoré je uplatňované od 30. decembra 2024.

„Zároveň pre zmenu a doplnenie zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh sa dátum nadobudnutia účinnosti navrhuje MPRV SR od 29. decembra 2024 tak, aby bolo možné prechodné uplatňovanie tohto zákona do 30. decembra 2027 vykonávať aj so zmenami, ktorých potreba vyplynula z doterajšej aplikačnej praxe uplatňovania predmetného zákona,“ uviedol agrorezort.

Nadobudnutie účinnosti zákona o uvádzaní dreva výrobkov a z dreva pochádzajúceho z národného parku prostredníctvom organizácie lesného hospodárstva v pôsobnosti ministerstva je navrhnuté od 1. januára 2025.