Úsek chodníka z Vyšných Hágov k Batizovskému plesu upravili, spolu s niektorými ďalšími trasami zostáva prístupný celoročne

Hoci od 1. novembra zimná sezónna uzávera znemožní turistom návštevu vyššie položených chodníkov vo Vysokých Tatrách, vybrať na turistiku sa budú môcť niektorými celoročne otvorenými trasami. Príkladom je žlto značený turistický chodník z Vyšných Hágov k Batizovskému plesu. Pracovníci Správy Tatranského národného parku (TANAP) úsek v dĺžke 1 550 metrov v pásme kosodreviny v uplynulých dňoch prerezali. Informovali o tom na sociálnej sieti.

TANAP v tejto súvislosti pripomenul dôležitosť údržby chodníkov a ich priechodnosť. Značené chodníky totiž využívajú nielen návštevníci Tatier, ale aj Horská záchranná služba v prípade zásahu.

„Turistické značené chodníky niekedy zarastú vegetáciou. Kosodrevina môže narásť až do takej výšky a hustoty, že chodník nie je vidno a je priechodný len s ťažkosťami Ak by trasa zarástla, chodník by neplnil svoj účel a pohyb po ňom by mohol byť nebezpečný,“ vysvetlila správa národného parku.