TANAP bojuje s vandalizmom. Turistické značky niekto pokreslil hanlivými nápismi, nejde o prvý prípad

Správa Tatranského národného parku (TANAP) zaznamenala poškodené značkovanie na turistických chodníkoch. Potvrdila to pre agentúru SITA Nina Obžutová z jeho komunikačného oddelenia.

Nestalo sa to prvýkrát

Na internete sa totiž objavili fotky turistických značiek popísaných hanlivými nápismi v angličtine, jedna takáto sa nachádza aj priamo pod Chatou pod Rysmi. Poškodené značky budú musieť dať do pôvodného stavu pracovníci národného parku zo Strediska starostlivosti o turistickú infraštruktúru. Podľa Obžutovej sa takýto prejav nedisciplinovanosti návštevníkov hôr nevyskytol po prvýkrát.

Nezodpovední a nedisciplinovaní turisti predstavujú podľa Obžutovej jeden z najväčších problémov, s ktorými sa Správa TANAP-u musí vysporiadať. Práve poškodzovaním značenia pritom podľa nej ohrozujú bezpečnosť ľudí pohybujúcich sa v horách.

Značenie je nevyhnutným nástrojom na orientáciu ľudí

„Osoby, ktoré sa dopustia poškodzovania turistického značenia, by si mali v prvom rade uvedomiť, že značenie je nevyhnutným nástrojom na orientáciu ľudí v horách a plánovanie túry. Pokiaľ nie je čitateľné, alebo je poškodené, turisti majú problém udržať správny smer, dôjsť bezpečne do cieľa, napríklad aj odhadnúť vzdialenosť a čas potrebný na ďalší postup,“ vysvetlila.

Správa národného parku v tejto súvislosti informovala, že ak je niekto svedkom takéhoto konania, môže ho nahlásiť Polícii SR.

„Tento druh vandalizmu by bol postihnuteľný v prípade, ak by sa čin podarilo dokázať konkrétnej osobe a stotožnila by ju Strážna služba Správy TANAP-u alebo Polícia SR,“ dodala Obžutová.