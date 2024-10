Stromom roka 2024 sa stala hruška planá z Bošáce, nachádza sa na úpätí vrchu Lysica

Víťazkou aktuálneho 22. ročníka ankety Strom roka sa stala Hruška planá z Bošáce v okrese Nové Mesto nad Váhom. Ako ďalej informovala Nadácia Ekopolis, strom z úpätia vrchu Lysica získal spolu 2 298 hlasov. Na jar budúceho roku preto bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka.

Na druhom mieste s počtom 2 265 hlasov, sa umiestnila Vŕba biela-smútočná z Prievidze. Tretie miesto si s počtom 1 330 hlasov vyslúžila Lipa malolistá z Ordzovian v okrese Levoča. Na každú z víťaziek čaká podľa organizátorov ankety posúdenie a ošetrenie odborníkmi v hodnote 300 eur. Celkovo bolo v ankete odovzdaných 14 573 hlasov.

Odmenené boli aj školy

Odmenené boli aj školy, ktoré sa zapojili do súťaže v rámci ankety. V prvej kategórii, kde rozhodoval počet hlasov od zapojených žiakov, je na prvom mieste Spojená škola Novohradská z Bratislavy vďaka 991 odovzdaným hlasom, druhé miesto patrí Základnej škole Veľkomoravská z Trenčína s počtom 778 poslaných hlasov a tretie miesto si vyslúžili žiaci zo Základnej školy na Karpatskej ulici v Žiline vďaka 744 hlasom. Celkovo sa do súťaže zapojilo viac ako dvadsať materských, základných a stredných škôl z celého Slovenska.

„V druhej kategórii nerozhoduje počet zapojených žiakov, ale oceňujeme aktivity žiakov, ktoré na danej škole robia. Tento rok nás oslovila Spojená škola zo Svitu v okrese Poprad, kde sa žiaci zapojili do pátracej hry, ktorá vzbudila ich záujem o životné prostredie a zároveň ju prepojili s poznávaním stromov v ich okolí,“ približuje Martina Hromadová z Nadácie Ekopolis.

Škola tak podľa nej získa výsadbový materiál do svojej školskej záhrady v hodnote 150 eur. Na ďalších dvoch priečkach, ktoré sú ocenené cenami pre najmenších, sa umiestnila Základná škola zo Štrby v okrese Poprad a Základná škola s materskou školou v Budmericiach v okrese Pezinok.

Ošetrovanie a výsadba stromov

Vďaka spolupráci s občianskym združením ISA Slovensko sa v rámci ankety podľa organizátorov každý rok ošetrujú aj také stromy, ktoré boli do ankety nominované, no do finále sa nedostali. Tento rok sa budú teda okrem víťazov ošetrovať ešte dva stromy – hruška a javor.

Súčasťou ankety je aj verejná výsadba stromov. Tentokrát je naplánovaná v obci Vištuk v okrese Pezinok, kde sa miestni dobrovoľníci postarali o obnovu historickej lipovej aleje.