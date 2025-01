Štát za 20 rokov vyplatil takmer 81 miliónov eur na kompenzáciách za ochranu vzácnych lesov

Štát za posledných 20 rokov vyplatil na kompenzáciách vlastníkom vzácnych lesov takmer 81 miliónov eur za to, že nezasahujú do ich prirodzeného vývoja. Tvrdia to mimovládne organizácie OZ Prales a iniciatíva My sme les na základe ich vlastnej analýzy. Ako uviedli organizácie, finančná podpora smerovala súkromným vlastníkom, urbárskym spoločenstvám, obciam a mestám, pričom jej cieľom bolo zabezpečiť ochranu lesov pred ťažbou.

„Napriek tomu badať snahy niektorých politikov odhovárať urbáre a iné subjekty od využívania týchto kompenzácií. Výsledkom môže byť ochudobnenie urbárskych spoločenstiev a ich členov, ako aj samospráv, ale hlavne strata cenných lesov,“ konštatovali mimovládky.

Väčšina z tejto sumy smerovala k fyzickým osobám

Podľa údajov z analýzy bolo celkovo za posledných 20 rokov vyplatených na kompenzáciách približne takmer 81 miliónov eur, z čoho viac ako 12 miliónov eur pochádzalo z fondov Európskej únie. Združenia dodali, že veľká väčšina z tejto sumy, takmer 55,6 mil. eur, smerovala k fyzickým osobám, urbárskym a komposesorátnym spoločenstvám, čo predstavovalo 68,67 % z celkovej vyplatenej sumy.

Nasledovali obce a mestá spolu so subjektmi nimi zriadenými, ktoré získali temer 15,7 mil. eur, čo tvorí 19,35 %. Štátne subjekty lesného hospodárstva dostali viac ako 8,3 mil. eur (10,32 %), malý podiel, takmer 1,2 mil. eur (1,48 %) pripadol aj na cirkvi a ňou zriadeným organizáciám a nepatrný podiel smeroval k mimovládnym organizáciám, ktoré dostali takmer 144-tisíc eur (0,18 %).

„Suma 81 mil. eur sa môže zdať niekomu vysoká, hlavne v čase konsolidácie. Ak si to však rozmeníme na drobné, ide priemerne o 4 mil. eur ročne, alebo približne 1 euro ročne na každého dospelého občana Slovenska. Tieto peniaze skončili na účtoch ľudí žijúcich prevažne na vidieku. Na oplátku štát zabezpečil ochranu najcennejších lesov, ktoré plnia mnohé verejnoprospešné funkcie, a to najmä v národných parkoch,“ povedal Marián Jasík z OZ Prales.

Konanie ministerstva je nepochopiteľné

Dodal, že je nepochopiteľné, prečo ministerstvo presadzuje zmeny, ktoré by mohli viesť k zníženiu úrovne ochrany týchto území a ohrozeniu pravidelných štátom garantovaných príjmov pre vlastníkov. Marek Kuchta z My sme les upozornil na konkrétny prípad Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši, ktorý plánuje zrušiť zákaz ťažby v Národnom parku Nízke Tatry.

„Štát by sa mal správať ako rozumný hospodár a nepovoľovať ťažbu tam, kde vlastníkom už vyplatil kompenzácie za zákaz ťažby,“ konštatoval Kuchta. Zároveň kritizoval zámer Ministerstva životného prostredia SR vyňať časť Národnej prírodnej rezervácie Suchá dolina z prísnej ochrany, hoci na kompenzáciách tu bolo vyplatených viac ako 9 miliónov eur, čo predstavuje vyše 11 % všetkých kompenzácií v SR.