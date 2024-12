Slovenskí poľnohospodári odmietajú obchodnú dohodu Mercosur, s férovosťou pri výrobe potravín nemá nič spoločné

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) jednoznačne odmieta obchodnú dohodu Mercosur medzi Európskou úniou (EÚ) a krajinami Latinskej Ameriky, ktorá podľa nej zásadne zníži konkurencieschopnosť európskych, vrátane slovenských, poľnohospodárov a potravinárov.

Predseda SPPK Andrej Gajdoš zdôraznil, že dohoda „nemá s férovosťou pri výrobe potravín nič spoločné.“ Zástupcovia agropotravinárskych samospráv krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa preto stretnú 12. – 13. decembra vo Vysokých Tatrách, aby prediskutovali svoje obavy a prijali oficiálne stanovisko proti dohode Mercosur.

Chcú dosiahnuť jednohlasné odmietnutie dohody

Agropotravinári predpokladajú, že sa im podarí dosiahnuť jednohlasné odmietnutie dohody z Vyšehradského regiónu a vyzvať Radu EÚ, Európsky parlament a národné vlády na revidovanie svojho prístupu.

Podľa SPPK, by dohoda Mercosur mohla umožniť intenzívne obchodovanie s komoditami medzi Európou a Latinskou Amerikou, čím by vytvorila trh s viac ako 700 miliónmi obyvateľov. Medzi najčastejšie dovážané produkty do EÚ by patrili hovädzie a hydinové mäso, cukor, med a kukurica, ktoré ponúkajú značnú konkurenciu pre európske trhy.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Slovensko nepotrebuje potraviny z Latinskej Ameriky

SPPK sa domnieva, že krajiny zoskupenia Mercosur nemajú také prísne pravidlá týkajúce sa životného prostredia a pracovných noriem ako EÚ, čo umožňuje nižšie výrobné náklady. Gajdoš objasnil, že táto dohoda by preto zvýšila hospodársku záťaž mnohých poľnohospodárskych podnikov, ktoré už teraz zápasia s vysokými cenami vstupov a náročnými klimatickými podmienkami.

„Slovensko nepotrebuje potraviny z ďalekej Latinskej Ameriky. Čo je na tom férové, ak sa k nám majú dovážať tony potravín, ktoré vznikli odlesňovaním pralesov a ktoré vznikli z pôdy plnej chemických látok? Potraviny v Európskej únii a najmä u nás vyrábame za podstatne prísnejších pravidiel, ktoré znižujú používanie prípravkov na ochranu rastlín na minimum. Naši producenti tak budú vystavení tvrdej konkurencii z tretích krajín, ktorej sami nebudú vedieť čeliť,“ zhodnotil vážnosť situácie predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Andrej Gajdoš.