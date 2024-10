Jesenné rátanie kamzíkov prinieslo potešujúce výsledky, ich stav je stabilný a priaznivý

Vo Vysokých Tatrách zaznamenali počas jesenného rátania kamzíkov 949 týchto endemitov. Z toho na slovenskej strane Tatier ich bolo pozorovaných 637. Podľa Správy Tatranského národného parku (TANAP) ide o potešujúce výsledky.

Vyššie čísla ako v novembri 2023

Ako ďalej informovala Nina Obžutová z tamojšieho komunikačného oddelenia, absolútny rekord z roku 2018 síce neprekonali, ale čísla sú vyššie v porovnaní s novembrom 2023, keď do aplikácie zaznamenali 926 kamzíkov.

Do terénu vyrazilo v rámci jesenného sčítania v utorok 22. októbra viac ako 70 ľudí, a to na slovenskej i poľskej strane Tatier. Pomáhali aj zástupcovia Horskej záchrannej služby, Štátnej ochrany prírody SR, Lesov mesta Spišská Belá či Lesov mesta Kežmarok a ďalší nadšenci prírody. Zatiaľ čo jarné sčítanie kamzíkov je zamerané na prírastky mláďat, jesenné mapuje celkový stav a početnosť populácie kamzíka vrchovského tatranského.

Počas tohtoročného jarného spočítania zaregistrovali vo Vysokých Tatrách 793 kamzíkov, z toho na slovenskej strane Tatier 589.

„Údaje z jarného sčítania mohli vyvolať dojem sklamania. V období jari teploty a charakter počasia už pripomínajú leto. Kamzíky sa pred vysokou teplotou skrývajú. Vyhľadávajú tienisté miesta, ktoré sú častokrát skryté pred zrakom človeka. Mláďatá je niekedy veľmi ťažké spozorovať. Preto aj pri sčítaní sú výsledky skreslené a neodrážajú skutočný stav populácie,“ vysvetlila zoologička Správy TANAP-u Erika Feriancová.

Stabilný a priaznivý stav

Výsledky z jesenného rátania sa však podľa jej slov už približujú svojimi hodnotami k reálnym stavom kamzičej zveri u nás a v Poľsku.

„Stav populácie kamzíka tatranského vrchovského môžeme považovať za stabilný a priaznivý. Teraz je pred nami výzva na udržanie populácie a zlepšovanie stavu biotopov pre tento druh. Ak by sa mal zopakovať stav z konca 90. rokov minulého storočia, keď klesol počet jedincov pod 300 jedincov, mohlo by to znamenať zánik druhu,“ upozornila. Ako ďalej vysvetlila, každým znížením početnosti sa genofond oslabuje a tým aj schopnosť prežitia a odolávania rôznym chorobám, baktériám a iným hrozbám.

Pri sčítaní kamzíkov je však podľa zoologičky Správy TANAP-u potrebné počítať s určitými odchýlkami. „Ide o živé tvory, nie o materiál na sklade, a ich sčítanie prebieha vo vysokohorskom ťažko prístupnom prostredí, kde môžu byť pre monitorujúcich často podmienky náročné,“ zdôvodnila. Hoci je podľa jej slov súčasná populácia kamzíkov stabilná, víziou národného parku je dlhodobo dosiahnuť nárast počtu kamzíkov.