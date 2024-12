Čím kŕmiť sliepky, aby lepšie znášali vajcia? Tieto chyby podľa chovateľov robíme

Základom je správne krmivo

Dnešné sliepky majú geneticky podmienenú schopnosť znášať až 300 vajec ročne. Vyžadujú však na to vhodné podmienky a vyváženú stravu. Najjednoduchšou voľbou je kompletné krmivo zakúpené v obchode. Obsahuje všetky dôležité živiny v správnom pomere. Ak však toto krmivo dopĺňame „pochúťkami“ z kuchyne alebo ďalšími zložkami, treba vedieť, čo nosnice vlastne potrebujú.

Najčastejšie chyby pri kŕmení sliepok

Čím kŕmiť sliepky, aby lepšie znášali vajcia? Odborníci upozorňujú, že robíme často tieto chyby:

Kŕmenie kukuricou a obilninami: Sliepky milujú hrabať sa v zrne, ale ich nadmerná konzumácia znižuje príjem výživného krmiva. Zrno je totiž podobné hranolkám. Tiež ich milujeme, ale ak sa ich do sýtosti najeme, nechceme jesť zdravšie jedlo, ktoré je bohatšie na živiny ako hranolky. Zrná majú relatívne nízky obsah bielkovín a vysoký obsah energie alebo vlákniny, v závislosti od použitého zrna. Preto sa pridávajú do krmivovej zmesi, kde znižujú obsah živín. Keď chceme teda našim sliepkam podávať zrno, dajme im ho až popoludní, a to len v množstve, ktoré sliepky zjedia za 15–20 minút.

Ak kurčatá nemajú výbeh a prístup k piesku či drobným kamienkom, treba im dopriať aj štrk na podporu trávenia, ktorý pomôže správne rozdrviť a stráviť zrná (keďže nemajú zuby).

Podávanie iba zelenej stravy: Aj keď pokosená tráva alebo pastvina je pre sliepky cenným zdrojom živín, iba táto zložka sliepkam nestačí. Treba pridať i iné zložky krmiva, ako je šrot a podobne. Navyše v prípade mladých kurčiat môže byť problémom stráviť niektoré druhy rastlín. Určite svojej hydine nepodávame pokosenú trávu, ktorá bola ošetrená pesticídmi.

Odpadky zo stola: Nadmerné podávanie odpadkov zo stola ako zatuchnutý chlieb, šupky či zelené zvyšky, môžu byť často príčinou zníženia produkcie vajec. Treba sa tiež uistiť, že tieto zvyšky nehnijú a podobne a zelené časti rastlín nie sú z chemicky ošetrenej zeleniny. Sliepkam dajme toľko zvyškov zo stola, koľko dokážu dojesť za 15 až 20 minút.

Vitamínové a elektrolytové doplnky: Ak sa používajú dlhšie ako 10 dní, môžu spôsobiť viac škody ako úžitku.

Používanie starého krmiva: Zmesi hotových krmív by sa nemali skladovať dlhšie ako dva mesiace, pretože potom môžu stratiť svoje nutričné hodnoty a tiež splesnivieť. Skladujeme na suchom a chladnom mieste.

Ako podporiť znášanie vajec?

Kľúčom k úspechu je vyvážená strava a správne doplnky. Tu sú osvedčené tipy od skúsených chovateľov:

Dostatočný obsah vápnika: Tento minerál nosnica potrebuje pre pevné škrupiny vajec. Kompletné krmivo by malo obsahovať 2,5–3,5 % vápnika. Môžeme ho doplniť mletými škrupinami ustríc či vajec, a to v prípade ak si všimneme tenké alebo krehké škrupiny.

Proteíny sú základ: Krmivo pre nosnice obsahuje aspoň 16 % bielkovín.

Kvalitné zvyšky: Ak chceme dopriať sliepkam odrezky zo stola, dbajme na ich čerstvosť a správne množstvo. Zvyšky by nemali obsahovať výraznú chuť, ako je cibuľa alebo cesnak, ktoré ovplyvňujú chuť vajec.

Čo robiť v zime?

V chladnom počasí sliepky potrebujú viac energie na udržiavanie telesnej teploty. To znamená, že ich príjem krmiva sa zvyšuje. Zároveň by sme mali:

Zabezpečiť dostatok štrku na podporu trávenia.

Ponúknime im teplú vodu, pretože studená môže spôsobiť ich väčšiu chuť do jedla.

Pridajme do stravy kvalitné tuky, napríklad malé množstvo slnečnicových semien.

Nevhodné praktiky a ako ich napraviť

Niektorí chovatelia podávajú sliepkam medikované krmivo bez konzultácií. Medikované krmivo obsahuje antibiotiká alebo kokcidiostatiká, ktoré môžu mať negatívny vplyv na zdravie nosníc. Podávame ho preto len v prípade potreby a dodržiavame odporúčané dávkovanie.

Ako sa vyhnúť chybám?

Investujeme do kvalitného kompletného krmiva.

Neprekrmujeme sliepky zvyškami, zrninami alebo zelenými pochúťkami.

Pravidelne kontrolujeme kvalitu vaječných škrupín a dopĺňame zásoby vápnika.

Dbáme na správne skladovanie a podávanie krmiva.

Správna starostlivosť o výživu sliepok sa nám odvďačí nielen väčším množstvom vajec, ale aj ich lepšou kvalitou. Takže, ak chceme byť úspešným chovateľom, vyhýbajme sa týmto chybám a zabezpečme svojim sliepkam stravu, ktorú si zaslúžia!