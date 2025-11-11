Ráž sa prvýkrát verejne vyjadril k zrážke vlakov, ministerstvo plánuje odškodniť ľudí a navrhnúť opatrenia - VIDEO

Nehodu vlakov vyšetrujú vyšetrovatelia z viacerých zložiek – ministerstva, ZSSK, ŽSR a tiež z polície.
- Aktualizované
Zrážka vlakov pri Pezinku
Minister dopravy Jozef Ráž sa v utorok prvýkrát verejne vyjadril k zrážke vlakov v Pezinku, keďže bol odcestovaný v zahraničí a nebolo možné sa vrátiť skôr.

Chcem verejnosť ubezpečiť, že som bol o všetkom okamžite úplne a podrobne informovaný a na diaľku sme situáciu spolu s kolegami intenzívne riešili. Veľmi ma mrzí všetko, čo sa stalo cestujúcim a prajem skoré uzdravenie tým, ktorých sa to dotýka. Pracujeme aj na pláne, ako tých, ktorí boli poškodení, odškodníme.

— Minister dopravy Jozef Ráž

Brzdil rušňovodič alebo systém ETCS?

Ráž pripomenul, že aj napriek tomu, že sa takejto situácii nedalo nijako zabrániť, krátko po nehode ponúkol svoju rezignáciu. S tým však predseda vlády Robert Fico nesúhlasil, čo minister dopravy rešpektuje.

Ráž priblížil, že vyšetrovanie nehody pokračuje, no nie je možné to nateraz širšie komentovať. „Čo môžem povedať je, že to, čo bolo zverejnené, zásadne sedí. Jeden z vlakov sa ocitol na koľaji, na ktorej nemal čo robiť, a ten druhý doňho zozadu narazil. Otázkou tiež bolo, či vo vlakoch bol namontovaný systém ETCS a či správne zafungoval,“ povedal Ráž.

Minister vysvetlil, že ETCS je automatizovaný systém, ktorý v prípade, že by identifikoval možnú zrážku na trati, tak všetky vlaky, ktorých sa to týka, automaticky zabrzdí. „V prvom vlaku ETCS nebolo. V tom, ktorý prichádzal zozadu ETCS bolo a aj správne zafungovalo. Vlak dostal signál a začal brzdiť,“ uviedol Ráž.

Nateraz však podľa jeho slov nie je známe ani to, či brzdil systém, alebo rušňovodič. Minister súčasne podotkol, že na takú krátku vzdialenosť nemal úplne šancu to ubrzdiť, a vlak včas zastaviť.

Tlak verejnosti a premiéra

Ráž spresnil, že nehodu vlakov vyšetrujú vyšetrovatelia z viacerých zložiek – ministerstva, ZSSK, ŽSR a tiež z polície. „Tieto zložky sú zohraté, vymieňajú si informácie a nedá sa dnes odhadnúť, kedy presne výsledky budú. Vzhľadom na tlak verejnosti a premiéra budú určite čo najskôr,“ doplnil Ráž.

Súčasne upozornil, že nateraz to nevyzerá, že by zrážka vlakov pri Rožňave, ktorá sa stala na východe Slovenska pred mesiacom, nejako súvisela s nedeľňajšou nehodou. „Podľa predbežných informácií nejde o systémový problém, ale vyzerá to na zlyhanie jednotlivca. To však neznamená, že sa tomu nebudeme venovať a nenavrhneme systémové opatrenia do budúcna, ktoré by dokázali predchádzať chybám,“ dodal minister.

Zrážka vlakov pri Rožňave

V pondelok 13. októbra sa pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou v Rožňavskom okrese zrazili rýchliky Gemeran.

Rýchliky, nehoda, zrážka, Rožňava
Rýchliky, zrážka, Rožňava
Rýchliky, zrážka, Rožňava
Rýchliky, nehoda, zrážka, Rožňava

Miliardové investície

Ráž ďalej vysvetlil, že zmysel vybavenia rušňov systémom ETCS závisí od toho, či je systémom vybavená železničná trať, po ktorej jazdia „Priebežne budujeme ETCS systém. Nedávno sme pokryli predprípravou na ETCS systém celý severný koridor. V súčasnosti je ETCS na trati medzi Bratislavou a Žilinou a Žilinou a Čadcou,“ spresnil minister a podotkol, že investície do tohto systému sú rádovo v miliardách.

Ubezpečil však, že ministerstvo bojuje za všetky možné zdroje financovania z EÚ, aby sa systém mohol priebežne zavádzať. „Čo sa týka ZSSK, momentálne má ETCS 89 vlakov. Keďže sa veľa rieši to, kedy a aké vlaky sa nakupovali, tak za mojej administratívy sme nasadili ETCS do 58 vlakov. Do 55 ďalších sa to v tejto chvíli inštaluje a 34 ďalších sa pripravuje, a sú na ceste od dodávateľa,“ priblížil minister dopravy s tým, že za minulej vlády sa do prevádzky nasadilo presne nula vlakov so systémom ETCS. Od premiéra podľa slov Ráža dostali úlohu predložiť opatrenia, aby sa v budúcnosti predchádzalo zlyhaniam.

Na zajtrajšiu vládu predložíme plán, ako realizovať efektívne opatrenia, ktoré nebudú tento štát stáť nezaplatiteľné prostriedky, a zároveň aj plán, ako bude pokračovať a postupovať zavádzanie systému ETCS do najdôležitejších železničných tepien,“ povedal minister s tým, že ľudským zlyhaniam je vždy náročnejšie zabrániť ako zlyhaniam systému. „Bude úlohou nového vedenia ZSSK zabezpečiť prísnejšiu kontrolu dodržiavania predpisov, a ak to bude nevyhnutné, opäť preškoľovať rušňovodičov. Je otázka, či nezaviesť určitý systém pravidelného preškoľovania,“ uzavrel Ráž.

Zrážka vlakov pri Pezinku

V nedeľu 9. novembra o 19:31 došlo k zrážke dvoch vlakov. Išlo o vlak REX 1814 a vlak EX 620 na úseku Pezinok – Bratislava Hlavná stanica. Na mieste zrážky sa nachádzalo 14 hliadok Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, ktoré zasahovali spolu so zvyšnými záchrannými zložkami. Vo vlakoch sa spolu viezlo viac ako 1000 cestujúcich a rýchlou zdravotnou pomocou do okolitých nemocníc previezli spolu 79 osôb s rôznymi poraneniami.

Zrážka vlakov pri Pezinku
Zrážka vlakov pri Pezinku
Zrážka vlakov pri Pezinku
Zrážka vlakov pri Pezinku.jpg
