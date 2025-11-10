Fico predstavil závery mimoriadneho rokovania vlády po zrážke vlakov pri Pezinku, Ráža žiada o závažný krok - VIDEO, FOTO

Prvoradú pozornosť si podľa Fica vyžadujú cestujúci z vlakov.
Robert Fico
Premiér SR Robert Fico počas tlačovej konferencie po mimoriadnom rokovaní vlády k zrážke vlakov pri Pezinku.
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) žiada ministra dopravy Jozefa Ráža (nom. Smer-SD), aby okamžite odvolal celé vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko. Premiér to uviedol po mimoriadnom rokovaní vlády, ktoré bolo zvolané po nedeľňajšej nehode vlakov v Pezinku. Fico tiež uviedol, že v noci s ministrom Rážom telefonoval, a ten mu ponúkol svoju funkciu. „Ja som v tomto okamihu rozhodol inak,“ povedal.

Na margo odvolávania vedenia železničnej spoločnosti dodal, že bez ohľadu na to, či títo ľudia majú priamu zodpovednosť za túto nehodu, ide už o druhé takéto nešťastie na železnici v krátkom čase.

V danom okamihu pristupujem len k tomuto kroku a očakávam od ministra, aby pristúpil k tomuto rozhodnutiu a celé vedenie železničnej spoločnosti, hovorím o národnom prepravcovi, odvolal zo svojich pozícií a pripravil návrhy na vymenovanie nových predstaviteľov,“ uviedol predseda vlády.

Návrh kompenzácie pre poškodených

V stredu tento týždeň ministerstvo dopravy a jeho príslušné podriadené zložky taktiež majú predložiť aj návrh kompenzácie pre poškodených dopravnou nehodou vlakov pri Pezinku. Dohodli sa na tom na pondelkovom rokovaní vlády. Fico doplnil, že tak učinia aj v prípade ďalšieho železničného nešťastia, ktoré sa stalo pri Jablonove nad Turňov v okrese Rožňava 13. októbra tohto roka.

Vláda bude pripravená odškodniť týchto ľudí,“ vyhlásil Fico s tým, že si počkajú na návrh z rezortu dopravy a na to, aký sadzobník nastaví. „Viem, že merať zdravie odškodnením nie je možné, ale to je jeden z mála krokov, ktoré dnes vláda môže urobiť,“ podotkol.

Ministerstvo dopravy musí tiež v spolupráci s príslušnými podriadenými zložkami predložiť návod, ako ďalej postupovať v oblasti bezpečnosti na železniciach. Fico očakáva, s čím príde ministerstvo v oblasti inštalovania bezpečnostných systémov do vlakových súprav. Predložený by mal byť aj akčný plán na to, ako ďalej pokračovať.

Prvoradú pozornosť si vyžadujú cestujúci z vlakov

Prvoradú pozornosť si podľa Fica vyžadujú cestujúci z vlakov. Ministra zdravotníctva požiadal o presné informácie o zranených a ich umiestnení v nemocniciach. Pripomenul, že utrpeli rôzne zranenia rôznej závažnosti, no nik z nich nie je v ohrození života.

Je mi veľmi ľúto, že sa stali prakticky obeťami pravdepodobne ďalšieho ľudského zlyhania. Ja nie som oprávnený robiť akékoľvek závery, pokiaľ ide o vyšetrovanie, ale sú určité fakty, ktoré máme k dispozícii, a tieto fakty hovoria, že opätovne zlyhal ľudský faktor a rušňovodič osobného vlaku, ktorý spôsobil dopravnú nehodu, sa pohol z miesta napriek tomu, že mal zákaz pohybu. A rýchlik, ktorý prechádzal cez stanicu v Pezinku do neho zozadu vrazil,“ uviedol Fico.

Zásah jednotiek bol profesionálny

Podobné osobné zlyhanie sme podľa jeho slov videli aj v predošlom prípade, preto je podľa neho povinnosťou vlády reagovať na takéto situácie, kde množstvo ľudí nezavinene došlo k zraneniam.

Samozrejme, že okolo tejto tragédie sa zlietavajú všetky supy a hyeny,“ poznamenal premiér. Zásah záchranných jednotiek si prešli, podľa jeho slov bol tento zásah profesionálny a plynulý.

Odmietam pokusy zneužívať čokoľvek na súboj s touto vládou len preto, lebo sa to hodí. A žiadam všetkých supov a všetky hyeny, aby sa zdržali neprístojných komentárov, pokiaľ nebudeme mať veci vyšetrené a nebude k dispozícii záverečná správa vyšetrovateľa,“ zdôraznil na margo opozície.

