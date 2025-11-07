Vlaky na južnom ťahu sa po ukončení výluky vracajú na bratislavskú hlavnú stanicu

Železničná spoločnosť Slovensko informuje, že Železnice Slovenskej republiky ukončia v sobotu 8. novembra výluku na bratislavskej hlavnej stanici. Vráti sa štandardná prevádzka vlakov zo smeru Nové Zámky, Trnava a Galanta a opäť začnú zastavovať aj rýchliky Urpín z Banskej Bystrice. Vlaky budú opätovne obsluhovať aj stanicu Bratislava Vinohrady.
Ukončenie výluky
Podľa dopravcu sa ukončením výluky zlepší stabilita dopravy, dochvíľnosť najmä na linke medzi Bratislavou a Galantou a obnoví sa pravidelný polhodinový takt spojov na trase Bratislava – Trnava.
ZSSK uvádza, že od 8. novembra sa rýchliky Urpín vracia na hlavnú stanicu v Bratislave a všetky vlaky zo smeru Nové Zámky už nebudú vedené odklonom cez stanicu Bratislava Východ. Od pondelka 10. novembra sa zmení aj vedenie osobných vlakov zo smeru Trnava a Galanta, ktoré už nebudú končiť na stanici Bratislava – Nové Mesto, ale na bratislavskej hlavnej stanici.
Na linke S60 medzi Galantou a Bratislavou zostáva v platnosti upravený grafikon. V smere do Bratislavy pôjde šesť ranných a popoludňajších spojov s odchodmi z Galanty o 4:34, 5:34, 14:38, 15:38, 16:38 a 17:38. V opačnom smere bude sedem spojov s odchodmi z Bratislavy o 5:38, 6:46, 14:38, 15:38, 16:38, 17:38 a 18:38.
Obmedzenie dopravy
Vlaky linky S50 medzi Trnavou a Bratislavou budú pre výluku ŽSR na úseku Cífer – Trnava premávať dočasne len medzi Pezinkom a bratislavskou hlavnou stanicou. V tomto úseku pôjde osem spojov v smere do Bratislavy s odchodmi z Pezinka od 5:34 do 18:34 v hodinových intervaloch.
V opačnom smere bude k dispozícii deväť spojov s odchodmi z Bratislavy od 6:05 do 19:05. ŽSR uvádzajú, že obmedzenie dopravy na trati Cífer – Trnava súvisí s pokračujúcou kompletnou rekonštrukciou koľají, kde aktuálne platí jednokoľajná prevádzka so zníženou rýchlosťou. ZSSK deklaruje, že po ukončení prác sa spojenia na tejto trase vrátia do štandardného režimu.