Minister dopravy odvolal Helexu, Železničná spoločnosť Slovensko má nové vedenie

Ministerstvo dopravy SR odvolalo vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) na čele s Petrom Ηelexom a zároveň vymenovalo nové dočasné vedenie štátneho osobného dopravcu. Do funkcie generálnej riaditeľky a predsedníčky predstavenstva bola od utorka 11. novembra vymenovaná Ivana Piňosová.
Ako informovala hovorkyňa Ministerstva dopravy SR Petra Poláčiková, nová generálna riaditeľka má dlhoročné skúsenosti z pôsobenia vo viacerých štátnych a dopravných spoločnostiach. Piňosová v minulosti pôsobila v ZSSK Cargo, ako aj na riadiacich pozíciách v Slovenskej pošte a Slovenskej správe ciest.
Novými členmi predstavenstva ZSSK sa stali Rastislav Glasa a Miroslav Klich, ktorí aj v súčasnosti pôsobia v rámci spoločnosti a majú dlhoročne skúsenosti zo železničného sektora. „Všetci noví členovia predstavenstva sú vymenovaní do funkcií dočasne, maximálne však na šesť mesiacov, počas ktorých sa uskutoční riadne výberové konanie,“ uviedla Poláčiková.