Pri Rožňave sa zrazili dva rýchliky Gemeran, v ktorých bolo veľké množstvo cestujúcich – VIDEO, FOTO

Na mieste zasahujú všetky zložky Integrovaného záchranného systému.
Dva rýchliky Gemeran (R 913 a R 914) sa zrazili krátko po desiatej pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou v Rožňavskom okrese. Foto: www.facebook.com
Pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou v Rožňavskom okrese sa v pondelok predpoludním zrazili dva oproti idúce rýchliky, v ktorých sa nachádzalo veľké množstvo cestujúcich. Ako informuje polícia na sociálnej sieti Facebook, na mieste zasahujú všetky zložky Integrovaného záchranného systému.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) uviedla, že dva rýchliky Gemeran (R 913 a R 914) sa zrazili krátko po desiatej. „Vlaky sa zrazili na mieste, kde sa trate križujú – prechádzajú do jednokoľajovej trate,“ informovala v tlačovej správe s tým, že príčina zrážky je predmetom vyšetrovania a na trase je zabezpečená náhradná autobusová doprava.

„Som z vlaku zo smeru na Košice, ledva sme vyšli z tunela a bol strašný naraz. Nerozumiem, ako sa toto môže v dnešnej dobe stať!!! Našťastie všetci cestujúci žijeme! Chvalabohu!! Neviem ako sú na tom rušňovodiči,“ napísala jedna z cestujúcich pod príspevkom na sociálnej sieti Facebook na stránke Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR

Podľa informácií od Ministerstva dopravy SR na miesto nehody smeruje minister Jozef Ráž (nom. Smer-SD). Očakáva sa aj mediálny brífing.

