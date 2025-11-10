Zrážka vlakov pri Pezinku mohla mať fatálnejšie následky, ale pomohol systém ETCS - VIDEO, FOTO

Systém ETCS (európsky vlakový zabezpečovací systém) bol pri nedeľňajšej zrážke osobného vlaku a rýchlika v Pezinku funkčný a prispel k tomu, že následky nehody neboli ešte horšie.
Na tlačovej besede po mimoriadnom rokovaní vlády to uviedli generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ivan Bednárik a generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK)Peter Helexa.
Systém ETCS bol funkčný
Podľa Bednárika k nehode došlo v momente, keď vlak REX 1814 smerujúci z Nitry do Bratislavy prešiel návestidlo na červenú a v Pezinku odišiel z perónu a zaradil sa pred predbiehajúci rýchlik smerujúci z Košíc do Bratislavy.
„Zrážka nastala pri rozdiele fyzikálnej rýchlosti približne 70 až 80 kilometrov za hodinu, možno podľa stavu techniky pri 50-ke. Veľké šťastie bolo, že osobný vlak bol v pohybe, a rýchlik ho potlačil pred sebou,“ uviedol Bednárik. Systém ETCS na trati zafungoval podľa Bednárika približne 400 metrov pred výhybkou. Systém spustil buď rušňovodič, alebo sa spustil automaticky.
„Lokomotíva typu 350 bola vybavená funkčným ETCS level 1, ktorý bol funkčný a komunikácia medzi systémom ŽSR a vlakom fungovala. Súprava mala 11 vozňov. Ku kolízii došlo s regionálnym expresom, ktorý ťahala dieselmotorová jednotka, ktoré napriek tomu, že sú relatívne novšieho dáta nemajú systém ETCS,“ uviedol Helexa a doplnil, že práve ETCS prispel k tomu, že následky nehody neboli ešte horšie.
Vyšetrovanie prebieha
Na palube rýchlika bolo 840 cestujúcich, v osobnom vlaku ďalších 180, takisto dvaja rušňovodiči a štyria zamestnanci ZSSK. Obaja rušňovodiči patria podľa Helexu medzi skúsených pracovníkov. Ide o tridsiatnika a päťdesiatnika. „Boli dodržané všetky zákonné normy týkajúce sa odpočinku, pracovných zmien a nadčasov,“ dodal Ηelexa.
Bednárik doplnil, že prevádzka na trati bola obnovená ešte v noci, spočiatku so zníženou rýchlosťou. Meškania budú okolo pol hodiny, pomôže aj náhradná autobusová doprava. Poškodenie trate si podľa odhadu vyžiada investíciu v sume 600-tisíc až jeden milión eur. Plná prevádzka by sa mala obnoviť v priebehu niekoľkých dní. Bednárik odmietol, že by išlo o systémové zlyhanie. „Ak by sa na trať dostal kamión či iné vozidlo, ETCS tomu tiež nezabráni,“ vysvetlil.
Nehodu naďalej vyšetrujú viaceré odborné tímy pod dohľadom ministerstva dopravy, Policajného zboru a vyšetrovania sa zúčastnil aj prokurátor. Obaja predstavitelia železníc potvrdili, že vyšetrovanie potrvá niekoľko týždňov a až jeho výsledky určia konkrétne opatrenia.