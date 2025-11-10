Prečo sa zrazili vlaky pri Pezinku? Šéf ŽSR priblížil možnú príčinu - VIDEO, FOTO

Po ani nie mesiaci došlo na Slovensku k ďalšej zrážke vlakov, v nedeľu večer pri Pezinku do seba narazili EX 620 Tatran z Košíc do Bratislavy a REX 1814, ktorý do hlavného mesta išiel z Nitry.
Pri Pezinku sa zrazili dva vlaky. Bola to strašná rana, priblížil cestujúci - VIDEO, FOTO
Koľko ľudí sa zranilo?
Na mieste udalosti zasahovalo 15 ambulancií záchrannej zdravotnej služby, do nemocníc transportovali 79 pacientov. Činnosť záchranárov po udalosti s hromadným postihnutím osôb koordinovali operátori tiesňovej linky 155.
„Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, ktoré boli po prvotnom ošetrení transportované do bratislavských nemocníc na Kramároch a v Ružinove. Všetci boli pri vedomí,“ informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby s tým, že 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) na brífingu na mieste nehodu uviedol, že vo vlakoch sa viezlo spolu zhruba 800 cestujúcich a väčšinu tvorili študenti. Oznam o zrážke bol na linke 158 ohlásený o 19.31 hod. „Bolo nasadených viac ako 60 policajtov, 70 hasičov, či už profesionálov alebo dobrovoľných, a desiatky záchranárov.“ priblížil Šutaj Eštok.
Prečo sa vlaky zrazili?
Pre nehodu zvolal na pondelok premiér Robert Fico (Smer-SD) mimoriadne rokovanie vlády. „Príčiny nehody je potrebné, čo najskôr vyšetriť, aby po druhej takejto udalosti po krátkom čase ľudia nezanevreli na vlakovú dopravu a mohli stále dôverovať jej bezpečnosti,“ napísal na sociálnej sieti prezident Peter Pellegrini.
Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ivan Bednárik na mieste zrážky priblížil aj možnú príčinu nehody. „Nebudem predbiehať závery vyšetrovania, ale evidentne jeden vlak (REX 1814, pozn. red.) prešiel červenú a odišiel zo zastávky, tam kde nemal byť a rýchlik (EX 620 Tatran, pozn. red.) doňho zozadu v rýchlosti odhadom cez 100 kilometrov za hodinu narazil,“ povedal.
Ako ďalej uviedol, nehoda sa stala na najmodernejšej trati, ktorú na Slovensku prevádzkujeme. „Systém ETCS bol funkčný a Gorila, ktorá išla vzadu, mala tiež na palube aktívnu časť ETCS, ale motorák, ktorý bol vpredu, žiaľ nie,“ doplnil s tým, že na závery vyšetrovania si musíme počkať. „Nevieme, či prišlo k technickej závade alebo ľudskému zlyhaniu,“ povedal.
Bednárik predpokladá, že rýchlik z Košíc do Bratislavy, ktorý išiel traťovou rýchlosťou a prechádzal cez stanicu, kde má povolenú rýchlosť 140 kilometrov za hodinu, začal brzdiť automaticky alebo z vôle rušňovodiča, inak by to vyzerala oveľa horšie. Keby rýchlik z Košíc nebrzdil, tak táto zrážka podľa slov riaditeľa ŽSR mohla vyzerať oveľa horšie. V úseku je aj v pondelok obmedzená doprava a vlaky jazdia len po jednej koľaji a so zníženou rýchlosťou.
Ide o druhú zrážku vlakov v priebehu mesiaca, v pondelok 13. októbra sa pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou v Rožňavskom okrese zrazili rýchliky Gemeran.