Pri Pezinku sa zrazili dva vlaky. Bola to strašná rana, priblížil cestujúci

- správu aktualizujeme
Na úseku Pezinok – Bratislava Hlavná stanica sa v nedeľu večer zrazili dva vlaky. Ako informuje polícia na sociálnej sieti Facebook, na miesto smerovali všetky záchranné zložky. „Oznam o zrážke dvoch vlakov sme na linke 158 prijali v čase 19.31 hod.,“ priblížili muži zákona.
Ako uvádza stránka Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR, zrazili sa vlaky Ex 620 Tatran, ktorý smeroval z Košíc do Bratislavy a Rex 1814 z hlavného mesta do Nitry. „Sme niekde pri Pezinku. Bola to strašná rana. Volali už, že kto je lekár, nech ide do prednej časti vlaku,“ povedal pre aktuality.sk človek, ktorý vo vlaku cestuje.
Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček pre spomínaný web uviedol, že došlo k udalosti, kde je viacero zranených a viac informácii poskytne, keď budú k dispozícii. „Na mieste zasahujú desiatky profesionálnych a dobrovoľných hasičov, spolu s ďalšími záchrannými zložkami,“ informovali hasiči.
Nehoda už ovplyvňuje aj ďalšie vlaky, ako uvádza ZSSK, v dôsledku prerušenia dopravy je R 732 z Púchova do Bratislavy vedený odklonom cez stanice Trnava a Galanta.
Ide o druhú zrážku vlakov v priebehu mesiaca, v pondelok 13. októbra sa pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou v Rožňavskom okrese zrazili rýchliky Gemeran.